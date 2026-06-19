Mrs. GREEN APPLE「青と夏（点描の唄（feat. 井上苑子））」、オリコン史上初の記録“累積600万PT突破” 「Soranji（私は最強）」も記録【オリコンランキング】
Mrs. GREEN APPLEの「青と夏（点描の唄（feat. 井上苑子））」と「Soranji（私は最強）」が、6月22日付「オリコン週間合算ランキング」で、それぞれ累積600万ポイント、累積400万ポイントを達成した。
【動画】Mrs. GREEN APPLE「私は最強」ライブシーン
同ランキングは、CDの売上枚数、ストリーミングの再生数、デジタルダウンロードのDL数をポイント換算し、合計したもの。
「青と夏（点描の唄（feat. 井上苑子））」は、最新6月22日付で週間2.2万PT（22,038PT）を獲得し、累積ポイントが600.0万PT（6,000,232PT）に到達。オリコン史上初の累積600万PT突破となった。累積ポイントの内訳は、CD：2.2万PT／ストリーミング：574.2万PT／デジタルシングル（単曲＋バンドル）：23.7万PT。
2018年8月にCDリリースされた本作には、「青と夏」や「点描の唄（feat. 井上苑子）」を収録。ストリーミング再生数はそれぞれ8億9571.8万回（895,718,371回）、7億6621.2万回（766,211,555回）を記録しており、この再生数のポイントが史上初の累積600万PT到達に大きくけん引した。
「Soranji（私は最強）」は、最新6月22日付で週間1.5万PT（14,891PT）を獲得し、累積ポイントが400.3万PT（4,000,307 PT）に到達。これで累積400万PT達成作品は、オリコン史上4作目、自身では「青と夏（点描の唄（feat. 井上苑子））」に続く2作目となった。累積ポイントの内訳は、CD：3.8万PT／ストリーミング：384.2万PT／デジタルシングル（単曲＋バンドル）：12.0万PT。
映画『ラーゲリより愛を込めて』の主題歌「Soranji」や、映画『ONE PIECE FILM RED』（2022年8月6日公開）に楽曲提供したAdo「私は最強（ウタ from ONE PIECE FILM RED）」をセルフカバーした「私は最強」などが収録されている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月22日付：集計期間:2026年6月8日〜6月14日）＞
【動画】Mrs. GREEN APPLE「私は最強」ライブシーン
同ランキングは、CDの売上枚数、ストリーミングの再生数、デジタルダウンロードのDL数をポイント換算し、合計したもの。
「青と夏（点描の唄（feat. 井上苑子））」は、最新6月22日付で週間2.2万PT（22,038PT）を獲得し、累積ポイントが600.0万PT（6,000,232PT）に到達。オリコン史上初の累積600万PT突破となった。累積ポイントの内訳は、CD：2.2万PT／ストリーミング：574.2万PT／デジタルシングル（単曲＋バンドル）：23.7万PT。
「Soranji（私は最強）」は、最新6月22日付で週間1.5万PT（14,891PT）を獲得し、累積ポイントが400.3万PT（4,000,307 PT）に到達。これで累積400万PT達成作品は、オリコン史上4作目、自身では「青と夏（点描の唄（feat. 井上苑子））」に続く2作目となった。累積ポイントの内訳は、CD：3.8万PT／ストリーミング：384.2万PT／デジタルシングル（単曲＋バンドル）：12.0万PT。
映画『ラーゲリより愛を込めて』の主題歌「Soranji」や、映画『ONE PIECE FILM RED』（2022年8月6日公開）に楽曲提供したAdo「私は最強（ウタ from ONE PIECE FILM RED）」をセルフカバーした「私は最強」などが収録されている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月22日付：集計期間:2026年6月8日〜6月14日）＞