昔の“目立つアンテナ”消滅でも「大きな特徴」は存在！

普段通りに幹線道路や高速道路を走行している最中、周囲に溶け込んでいたクルマが突如として赤色灯を掲げ、サイレンを響かせて取り締まりを開始する光景を目にすることがあります。

いわゆる「覆面パトカー」と呼ばれる交通取締用四輪車ですが、その名の通り一見しただけでは警察の車両であるとは分からないように、一般車と見分けの付きにくい外観をしています。

【画像】「ええぇぇ！！」 これが「覆面パトカーの見分け方」です！（49枚）

一歩間違えれば重大な違反や事故に繋がりかねない道路環境において、こうした隠れた取り締まり車両の存在を意識することは安全運転を維持する上でも重要です。

一般的に覆面パトカーといえば、トヨタの「クラウン」のようなセダン型を連想する人が多いのではないでしょうか。

確かに現在でもクラウンは主力として数多く稼働していますが、近年は車種の多様化が進んでおり、スバルの「WRX」や日産の「スカイライン」といったスポーツ性能の高いセダン、さらには一部の地域では「SUV型」の車両が導入されるケースも報告されています。

そのため、「特定の車種だけを警戒していれば安心」という従来の常識は通用しなくなりました。

しかし、どれだけ車種が多様化しても、業務の性質上、外観や車内の様子にはいくつかの共通する特徴が残されています。

最も分かりやすいのが、車体後部のガラスです。

覆面パトカーの多くは、後方から車内の様子や反転式赤色灯の格納部分を覗かれないよう、非常に濃いスモークフィルムが貼られています。

また、ルームミラーが通常の一枚ではなく、助手席の警察官も後方を確認できるように上下二段に並べて設置されている点も大きな特徴。

さらに、乗車している警察官（2名）は青い制服やヘルメットを着用しているため、追い越し車線を通過する際などに横から車内を軽く確認すれば、一般のドライバーではないことが判別できます。

そのほか、走行中の挙動にも独特のパターンがあります。

覆面パトカーは制限速度を律儀に守りながら、主に高速道路の第一通行帯（左側の車線）を淡々と走っていることが多く、スピード超過の車両が現れると、そのクルマの背後にスムーズに回り込んで追尾測定を開始します。

また洗車が非常に行き届いており、常に車体がピカピカに磨かれている点も、見分けるための一つの目安となります。

こうした覆面パトカーによる取り締まりの手法や見分け方の情報に対して、インターネット上ではドライバーや歩行者など様々な視点から意見が交わされ、さらに取り締まりの賛否についても賛否が分かれています。

まず、このような取り締まり体制を肯定的に捉える側からは、「いつどこで見張られているか分からないという緊張感があるからこそ、全体のスピード抑止に繋がっている」「通学路や交差点の影でルールを無視する悪質なドライバーを捕まえるには、これくらい隠密に動いてくれた方が防犯や事故防止に効果的だ」といった意見が目立ちます。

さらに、「きちんと普段から法定速度を守っていれば何も怖くないはず」「見分け方を気にする必要すらない」という、法令順守の観点からの正論も数多く見受けられます。

その一方で、比較的否定的な立場をとる意見としては、「事故を未然に防ぎたいなら、白黒のパトカーで堂々と姿を見せて走った方が周囲のクルマが行動に気を付けるので、よっぽど安全に寄与すると思う」という運用の目的を疑問視する声が上がっていました。

また、「見通しの良い直線道路の終わりとか制限速度が実勢に合っていないような場所で、まるで罠を張るように後ろから追尾してくるのは安全のためというより反則金の徴収が目的に感じる…」といった、釈然としない思いを吐露するコメントも散見されます。

覆面パトカーの存在意義については今なお議論が絶えませんが、神出鬼没な車両が道路上に紛れているという事実そのものが、無謀な運転に対する強い歯止めになっていることは間違いありません。

外観の特徴を捉えて周囲を警戒することも大切ですが、何よりも自分自身が常に周囲の交通状況を冷静に観察し、制限速度を守った余裕のある運転を心がけることこそが、予期せぬトラブルを回避する最も確実な防衛策と言えます。