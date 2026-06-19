MAZZEL初写真集の表紙＆第1弾先行カット解禁！タイ・パタヤの夜道と旧市街で撮影

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MAZZELが8月21日に発売する3周年を記念した初の写真集『MAZZEL 1st photobook with ZEAL』より、表紙と第一弾の中面先行カットが解禁された。

■プレミアムトークイベントも開催予定

写真集『MAZZEL 1st photobook with ZEAL』は、グループ名の由来となっている「迷路（Maze）・情熱（Zeal）・幸福（Mazel）」をテーマに、タイ・パタヤにてオールカット撮影。パタヤの街中で撮影したMAZZELらしい洗練されたカットはもちろん、レストランで食事を楽しむ様子や海ではしゃぐ姿など、8人の仲の良さが伝わるカットも掲載。

また、デビューから3年間を振り返るロングインタビューも掲載した、MAZZELの“今”の魅力がたっぷり詰まった1冊となっている。

今回、解禁された表紙はパタヤの夜道、そして、第一弾の中面先行カットは旧市街にて撮影。

写真集の発売を記念して、プレミアムトークイベントも開催予定。イベントの参加方法などについての詳細は月刊誌『JUNON』の公式サイトやSNSなどで発表されている。ぜひチェックしよう。

メイン写真：『MAZZEL 1st photobook with ZEAL』表紙

■書籍情報

2026.08.21 ON SALE

『MAZZEL 1st photobook with ZEA』

■関連リンク

MAZZEL OFFICIAL SITE

https://mazzel.tokyo/