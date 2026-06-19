MAZZEL、タイ・パタヤでスタイリッシュな姿 写真集表紙＆第1弾中面先行カット公開
8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELが、グループ初となる写真集『MAZZEL 1st photobook with ZEAL』（主婦と生活社）を8月21日に発売する。それに先立って、表紙と第1弾中面先行カットが19日、公開された。
【写真】ソロカットも公開！パタヤで撮影した1枚
本作は、グループ名の由来となっている「迷路（Maze）・情熱（Zeal）・幸福（Mazel）」をテーマに、タイ・パタヤで撮影。パタヤの街中で撮影したMAZZELらしい洗練されたカットはもちろん、レストランで食事を楽しむ様子や海ではしゃぐ姿など8人の仲の良さが伝わるカットも掲載しており、MAZZELの“今”の魅力がたっぷり詰まった1冊となっている。
今回解禁された表紙は、パタヤの夜道、第1弾中面先行カットは旧市街で撮影された。
写真集の発売を記念して、プレミアムトークイベントも9月6日に都内で開催される。
【写真】ソロカットも公開！パタヤで撮影した1枚
本作は、グループ名の由来となっている「迷路（Maze）・情熱（Zeal）・幸福（Mazel）」をテーマに、タイ・パタヤで撮影。パタヤの街中で撮影したMAZZELらしい洗練されたカットはもちろん、レストランで食事を楽しむ様子や海ではしゃぐ姿など8人の仲の良さが伝わるカットも掲載しており、MAZZELの“今”の魅力がたっぷり詰まった1冊となっている。
今回解禁された表紙は、パタヤの夜道、第1弾中面先行カットは旧市街で撮影された。
写真集の発売を記念して、プレミアムトークイベントも9月6日に都内で開催される。