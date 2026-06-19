トヨタの「最新コンパクトSUV」がスゴい！

トヨタの欧州法人は2025年12月15日、コンパクトSUV型BEV（電気自動車）「アーバンクルーザー」の欧州仕様に関するスペックを正式発表しました。

アーバンクルーザーは、スズキがインドで製造する「eビターラ」のOEMモデルで、現時点では欧州市場限定での導入となっています。

【画像】超カッコいい！ これがヤリスクロスより“ちょっと大きい”「最新SUV」です！（30枚以上）

欧州で最も売れ筋のジャンルである「Bセグメント」という重要な市場に新たなBEVを投入することで、トヨタは電動車の選択肢を広げる狙いがあります。

アーバンクルーザーのデザインは「アーバンテック」をコンセプトに、都会的なスタイルとSUVの機能性を両立。フロントには最新の「ハンマーヘッド」モチーフを取り入れた斬新なスタイルで、LEDライトやU字型ガーニッシュで先進的な印象に仕上げられました。

さらに、グロスブラックのパーツや張り出したフェンダーがSUVらしい安定感を与えています。

ボディサイズは全長4285mm×全幅1800mm×全高1635mmで、日本で人気の「ヤリスクロス」（全長4180-4200mm×全幅1765mm×全高1590mm）と比べるとひと回り大きくなっていますが、最小回転半径は5.2mに抑えられており、入り組んだ街中での扱いやすさも確保しました。

室内空間の広さは、BEV専用に開発されたプラットフォームの恩恵によるものです。ヤリスクロスより140mm長い2700mmのホイールベースにより、特に後席にゆとりが生まれました。

左右独立してスライドとリクライニングができるリアシートは最大850mmの足元空間を確保しており、荷室容量もシートの調整で310リットルから566リットルまで柔軟に変えることができます。

走行システムには前輪駆動（FWD）のほか、リアに独立したモーターを持つ四輪駆動（AWD）も用意されています。AWDモデルは最高出力184馬力、最大トルク307Nmを発揮し、0-100km／h加速は7.4秒です。

路面状況に合わせた「トレイルモード」や「スノーモード」も備え、悪天候や未舗装路でも安心して走れます。

この走りを支えるバッテリーには、耐久性とコスト効率を両立したリン酸鉄リチウム（LFP）バッテリーが採用されました。容量は49kWhと61kWhの2種類から選べ、航続距離はWLTPモードで最大426km。

特にバッテリーの保証は手厚く、定期的な年次点検を受けることで「10年間または100万km」の長期保証が付き、100万km走行後も初期容量の70%以上が維持されます。

BEVの経年劣化に対する懸念に対し、メーカーとしての信頼性をしっかりと示す内容となっています。

実用面では、冬の電費低下を抑えるヒートポンプ式エアコンや、急速充電時にバッテリー温度を最適化するプレコンディショニング機能が備わり、寒冷地での使い勝手にも配慮されています。

インテリアには10.25インチのデジタルメーターと10.1インチのディスプレイを統合したデジタルコックピットを採用。安全装備も充実しており、最新の「トヨタセーフティセンス」が全車に標準搭載されるほか、ドライバーモニターや360度カメラなど、クラスを超えた運転支援システムが備わっています。

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ベルギーでのアーバンクルーザーの価格は3万3990ユーロから、日本円で約629万円からに設定されています（2026年6月時点の為替レート）。