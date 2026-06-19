54歳・ヒロシ、修理を終えた“愛車”と並び2ショット「カッケー」「似合ってます」
お笑い芸人のヒロシ（54）が18日、自身のインスタグラムを更新。“愛車”が修理から戻ってきたことを明かし、写真をアップした。
【写真】「カッケー」「似合ってます」修理を終えた“愛車”と並び笑顔のヒロシ
「やっと修理から戻ってきた！」と書き出し、“愛車”バイクのカワサキ『KH250』の前でピースサインを決めた2ショット写真を投稿。「修理ばかりや！」と話すヒロシだが、大事に乗り続ける“バイク愛”がうかがい知れた。
コメント欄には「カッケー」「修理ばかりやと言いつつも、確かに嬉しそうですー良かったね」「ヒロシさんの大切な相棒KHくんとまた楽しい思い出作り出来ますね」「手がかかるバイク程、可愛いですよね！」「ハーレーもいいけどカワサキ似合ってます」「修理しながらも大切にバイクに乗っているヒロシさん、素敵です」など、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「カッケー」「似合ってます」修理を終えた“愛車”と並び笑顔のヒロシ
「やっと修理から戻ってきた！」と書き出し、“愛車”バイクのカワサキ『KH250』の前でピースサインを決めた2ショット写真を投稿。「修理ばかりや！」と話すヒロシだが、大事に乗り続ける“バイク愛”がうかがい知れた。
コメント欄には「カッケー」「修理ばかりやと言いつつも、確かに嬉しそうですー良かったね」「ヒロシさんの大切な相棒KHくんとまた楽しい思い出作り出来ますね」「手がかかるバイク程、可愛いですよね！」「ハーレーもいいけどカワサキ似合ってます」「修理しながらも大切にバイクに乗っているヒロシさん、素敵です」など、さまざまな声が寄せられている。