ONE OK ROCK“伝説”の日産スタジアム公演がDVD＆Blu-ray化 映画未収録MC収録、100ページブックレットも
ONE OK ROCKが11thアルバム『DETOX』を携えて開催したスタジアム＆ドームツアー『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025』より、ファンの間で“伝説”とも語られる横浜・日産スタジアム公演（2025年8月31日）の模様を収録したDVD＆Blu-ray『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM』が、7月29日にリリースされる。
【動画】熱い…！『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM』 ティーザー動画
同作は、今春に世界公開された映画『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS』から、映画には含まれなかった一部MCに加え、セットリスト全曲を収録した完全版。熱いライブを再体験できる内容となっている。
また、ツアーの裏側まで深く掘り下げた充実の100ページにわたるブックレットが封入。臨場感あふれるライブフォトをはじめ、ツアーへの熱い想いや、舞台裏のハプニングを赤裸々に明かしたメンバーソロインタビューが掲載。さらにベースのRyotaと、ツアーグッズやライブオープニングコンテンツを手がけたクリエイターとの貴重なインタビュー＆撮り下ろし写真のほか、デザインのラフスケッチなども初公開されるなど、読み応え十分な内容となっている。 各販売店ごとに先着オリジナル購入者特典も用意されている。
今夏には、世界中49都市にて54公演を巡ったDETOXツアーの集大成となる『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR FINAL 2026』の開催も控えている。ライブ映像作品のリリース発表と同時に、ONE OK ROCKのYouTubeチャンネルではティーザー映像も公開された。
同作は、今春に世界公開された映画『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS』から、映画には含まれなかった一部MCに加え、セットリスト全曲を収録した完全版。熱いライブを再体験できる内容となっている。
また、ツアーの裏側まで深く掘り下げた充実の100ページにわたるブックレットが封入。臨場感あふれるライブフォトをはじめ、ツアーへの熱い想いや、舞台裏のハプニングを赤裸々に明かしたメンバーソロインタビューが掲載。さらにベースのRyotaと、ツアーグッズやライブオープニングコンテンツを手がけたクリエイターとの貴重なインタビュー＆撮り下ろし写真のほか、デザインのラフスケッチなども初公開されるなど、読み応え十分な内容となっている。 各販売店ごとに先着オリジナル購入者特典も用意されている。
今夏には、世界中49都市にて54公演を巡ったDETOXツアーの集大成となる『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR FINAL 2026』の開催も控えている。ライブ映像作品のリリース発表と同時に、ONE OK ROCKのYouTubeチャンネルではティーザー映像も公開された。