俳優の伊藤かずえさんが6月18日、自身のインスタグラムを更新。30年以上乗り続けている愛車、日産『シーマ』のレストアから “まもなく5年” になる最近の様子を公開しました。

【写真を見る】【 伊藤かずえ 】30年以上乗り続ける愛車 日産『シーマ』の近況を報告 「レストアから間も無く5年ですが、無傷で快調に走っていますよ」





伊藤さんは「シーマ レストアから間も無く5年ですが、無傷で快調に走っていますよ。」と投稿。車のダッシュボードのメーターの画像に映る車の走行距離は、30年以上1人で乗り続けて27万4700キロを記していて、この距離は地球を約6.8周した距離に相当します。









今年2月には、既に修理部品が生産中止となっていたエアサスペンションが故障。伊藤さんが自身のXで協力を呼びかけ、千葉県に住むシーマのオーナーから貴重な部品が提供され、修理を行いました。









この投稿を見た人たちからは「もぉ5年ですか‼︎はゃ‼︎」「大事に乗られてますね」「地球10周は走って頂きたい！」「このシーマは幸せだよなぁ〜」といった反響が寄せられています。









【担当：芸能情報ステーション】