ウッディ＆バズのペアマスコットや雑貨！イオンファンタジー ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー５』限定プライズ
イオンファンタジーに、ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー５』の限定プライズが登場︕
『トイ・ストーリー５』での活躍にも期待が高まる「ウッディ」と「バズ・ライトイヤー」のペアマスコットやサッカーボール、トートバッグなどがラインナップされます☆
イオンファンタジー ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー５』限定プライズ
展開期間︓2026年7月3日（⾦） 〜※無くなり次第終了
展開店舗︓モーリーファンタジー、モーリーファンタジーｆ、PALO、PRIZE SPOT PALO（プライズスポットパロ）、クレーン横丁、Feedy Arcade、モーリーオンライン
ディズニー＆ピクサー・アニメーション映画「トイ・ストーリー」シリーズの最新作『トイ・ストーリー５』のかわいいマスコットや雑貨プライズが、モーリーファンタジー・PALOに登場。
「プレイタイムマスコット」や「ウッディ＆バズ・ライトイヤー」「ジェシー＆ブルズアイ」「エイリアン」の「ペアマスコット」などが展開されます。
さらにディスプレにもおすすめな「プラチナムザッカサッカーボール」や、メッシュ⽣地の普段使いに便利な「プラチナムザッカメッシュトートバッグ」の4タイトル全11種類がラインナップ☆
トイ・ストーリー５ ペアマスコット
種類：全3種
サイズ：たて約８cm×よこ約11cm×奥⾏約4cm
仲良く寄り添うキャラクターたちがペアになっているマスコット。
「ウッディ＆バズ・ライトイヤー」「ジェシー&ブルズアイ」「エイリアン」の全3種類がラインナップされます。
トイ・ストーリー５ プラチナムザッカサッカーボール
種類：全2種
たて約21cm×よこ約21cm×奥⾏約21cm
「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」たちがデザインされた、使っても良し、飾っても良しなサッカーボール。
「バズ・ライトイヤー」がデザインされたパープルのサッカーボール、「ウッディ」「ジェシー」「バズ・ライトイヤー」がデザインされたイエロー&ブルーのサッカーボール全2種類が登場します。
トイ・ストーリー５ プラチナムザッカメッシュトートバッグ
種類：全2種
サイズ：たて約40cm×よこ約30cm×奥⾏約10cm
メッシュ⽣地を使用した、普段使いに便利なトートバッグ。
ラインナップは「バズ・ライトイヤー」がデザインされたグリーン⽣地のトートバッグ、「ウッディ」「ジェシー」「バズ・ライトイヤー」がデザインされたブルー⽣地のトートバッグ全2種類です。
トイ・ストーリー５ プレイタイムマスコット
種類：全4種
たて約10cm×よこ約5cm×奥⾏約5cm
『トイ・ストーリー５』に登場するおもちゃたちをデザインした「プレイタイムマスコット」
連れ歩きしやすい手のひらサイズに仕上げられています。
『トイ・ストーリー５』の映画半券を提示または、対象ブースに500円投入する毎に、限定「二層式カード」をランダムで1枚プレゼント
キャンペーン期間︓2026年7月3日（⾦）〜 なくなり次第終了
対象：お子さま1人1回限り有効（半券をお持ちの家族も対象）
※半券（デジタルチケット、購入完了メール）1枚につき、1 回限り有効
映画『トイ・ストーリー５』の映画半券&イオンファンタジー公式LINEアカウントのクーポンを提示または、対象景品が展開されたプライズゲーム機に500円投入することでもらえるプレゼントキャンペーンも実施。
表紙をめくると絵柄が出てくる、オリジナルの「二層式カード」がランダムで1枚プレゼントされます。
※モーリーオンラインでの参加方法の詳細はモーリーオンラインサービス内のお知らせページを確認ください
※一部対象外の店舗があります
※他イベントやクーポンとの併用不可
※期限切れ、使用済みクーポンは利用不可
※サービスは予告なく中止になる場合があります
※使用期限は各店舗の営業時間に準じます
※プレゼントは数量限定のため、なくなり次第終了です
※プレゼントの絵柄はえらべません
「ウッディ＆バズ・ライトイヤー」のペアマスコットやサッカーボール、トートバッグなどがラインナップ。
2026年7月3日より展開される、イオンファンタジー ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー５』限定プライズの紹介でした☆
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© Disney/Pixar
※画像はイメージです
※一部、景品の取り扱いが無い店舗があります
※展開日・展開店舗は予告無く変更となる場合があります
※景品は数に限りがあるため、在庫数など、詳しくは近くの店舗へ問合せください
※天災等の影響により、一部店舗で展開日の遅延、また展開店舗が変更になる場合があります
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