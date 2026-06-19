1台で2役以上！お値段以上にお得な「マルチ調理家電」【進化形 安くていいモノ BestBuy】

1台で複数の役割をこなす調理家電は調理の時短や省スペース化に役立つ一方で、最近は手軽さに加え、料理をおいしく仕上げられるかどうかも求められている。

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“コスパがよい”と聞くと、つい価格の安さで判断してしまいがちだ。しかし本来のコスパとは、払ったお金に対してどれだけの効果が得られるか、ということ。毎日使う調理家電なら、多少値が張っても料理がラクになり、食卓が豊かになるものを選んだほうが、結果的にコスパは良くなる。

昨今、共働き世帯を中心に調理時間を短縮できる効率のよさと、限られたキッチンスペースでも使える、多機能でコンパクトな調理家電へのニーズが高まっている。こうした傾向はコロナ禍を経てさらに加速した。

その代表格が電気圧力鍋だ。煮込みや蒸し、炒めものまでこなせる上、調理中に火加減を見守る必要がない。スイッチを押せば、空いた時間をほかの家事や自分のために使える。料理に自信がない人にとっても、頼れる1台だ。

価格の安さだけで選んでしまい、使わなければ本末転倒だ。後悔しないためにも、“どれだけ自分の生活を豊かにしてくれるか”を軸に選びたい。

■5年後に差が出るコスパ新基準

「1台で複数の調理をこなせること」をコスパの基準として重視した。近年は共働き世帯の増加を背景に、時短につながる“タイパ”需要が拡大。さらに、コンパクト住宅の増加から“スペパ”性能も重要視されている。そこで今回は、調理家電を減らせる多機能性に加え、日常的に使いやすい実用性、そして美味しく仕上げられる製品に絞っている。

家電プロレビュアー

石井和美

さまざまな媒体に白物家電を中心とした製品レビューを寄稿するプロレビュアー。大型家電もレビューするため、一戸建ての「家電ラボ」まで設立。日々、家電のテストを行っている。

＜多機能＞

■これ1台であらゆるジャンルの料理に対応

ティファール

「ラクラ・クッカー プロ 自動調理鍋 ホワイト（圧力機能搭載）」（3万8000円）

▼ほったらかしで本格調理。手間なく時産に

鍋の形をしているので、一見煮物専用に見えますが、かきまぜパドルを搭載しており、炒め物も得意。圧力調理や蒸し料理、低温調理など、多機能で色々な調理ができます。鍋を複数そろえなくて済みます（石井）

バリエーション豊富な13種類の調理モードを搭載。かきまぜ機能を搭載しており、圧力調理中もかき混ぜるので、煮込み料理に調味料や熱が均一に混ざり、しっかり味が染み込み、おいしく仕上がる。

▲炒めモードで焼いた「焼きそば」も美味しい。かきまぜながら焼くので、麺と食材にソースがムラなくからむ

▲鍋底から自動でまぜる「かきまぜパドル」が特徴。計算された形状で、鍋の底から食材を返しながらしっかりとかきまぜられる

＜圧倒的スペパ＞

■スチーム、オーブンの組み合わせで、多彩な料理に対応

レコルト

「ハイスチーム エアーオーブン」（2万9700円）

▼オーブンなのに蒸し料理も得意

高温スチームと熱風を組み合わせ、ノンフライ調理から温め直しまで対応。揚げ物のあたため直しも得意でサクサクに。蒸し料理も得意でふんわり。スチーム料理もできるので、蒸し器代わりとしても使えて便利（石井）

蒸気と熱風で潤いを閉じ込めて焼き上げる「ハイスチーム」モード、熱風だけで焼く「エアーオーブン」モード、両モードを連続で調理できる「コンボ」モードから選べる。

▲蒸し野菜は、野菜がもつ甘さを引き出す。サラダチキンやプリンなど、1台でさまざまな料理に対応

▲ボイラーで蒸気を作って庫内へと送り込み、大型ファンによる熱風の対流と組み合わせて焼き上げる

＜デザイン◎＞

■面倒なアイス作りも、材料を入れて回すだけ

クイジナート

「フローズンデザートメーカー」（実勢価格：1万7930円前後）

▼冷たいデザートやカクテルを自分好みに作る

アイスやジェラート、シャーベットまで手軽に楽しめます。市販品より好みの甘さや素材に調整可能。甘いものだけでなく、カクテルまで作れるので、家族全員で楽しめます！（石井）

事前に冷凍庫で冷やした材料を本体にセットし、ハンドルを上下に動かしてかくはん。定番のアイスクリームはもちろん、ミルクシェイクなど、さまざまなフローズンデザートができる。

▲混ぜ合わせた材料をデザートカップに入れて冷凍庫で冷やす。冷凍庫からカップを出して、5〜10分ほど常温で解凍

▲本体にセットし、運転ボタンを押しながらハンドルを上下に動かしてかくはんする。あっという間にできあがり

＜タイパ爆上がり＞

■手軽に美味しく再加熱

ツインバード

「リフライオーブンレンジ」（3万4800円）

▼お惣菜のあたため直しに活躍

天ぷらなどの揚げ物のあたため直し、焼き魚やパンなどの焼き物のあたため直しが得意。迷わず加熱でき、おまかせでサクサクに仕上がるので感動しました（石井）

赤外線センサー搭載で、レンジあたためも自動で適温に。惣菜の再加熱のほか、焼き魚調理もひっくり返さず裏まで焼き目をつけられる。解凍、ゆで野菜などの下ごしらえも得意。

▲天ぷらやフライなどの揚げ物は、「リフライ」モードで加熱すると揚げたてのようにサクサク

▲お惣菜のあたため直しに便利な「リフライ」モード・「リグリル」モードを搭載しており、迷わず加熱できる

＜取り外し楽々＞

■食卓に出しやすいコンパクトなサイズが魅力

タイガー魔法瓶

「ホットプレート＜ダイニングプレート＞CRL-A201」（1万8700円）

▼深さ約46mmの鍋が料理の幅を広げる

ホットプレートですが、焼き料理のほかにパエリアやチーズフォンデュも楽しめます。ふた、グリルプレート、なべ、本体を積み重ねてコンパクトに収納できるのも嬉しい！（石井）

焼き肉や鍋料理、朝食にぴったりなちょっとした卵調理など、幅広く使えるホットプレート。コンパクトなサイズで食卓に出しても圧迫感が少なく、料理が映えるデザインも魅力。

▲焼きムラを抑え、熱をまんべんなく伝えるヒーター搭載。波形グリルプレートでワッフルもきれいに焼き上がる

▲深さがあるので、アヒージョもできる。鍋には耐久性に優れたメタリック フッ素コーティング加工を施し、ヘビーユースにも対応

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※2026年6月5日発売「GoodsPress」7月号32-33ページの記事をもとに構成しています

＜文・監修／石井和美＞

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