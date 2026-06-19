東京女子プロレスは18日、都内で『SUMMER SUN PRINCESS ’26』（7月18日、東京・後楽園ホール）に向けたタイトルマッチ調印式を開催し、鈴芽の持つインターナショナル・プリンセス王座に初挑戦する上原わかながベルト奪取を誓った。

上原は「私は人生においてやりたいと思ったことは、すべて絶対にやるっていうのをポリシーとして決めてやってきてるんですけれども、最近、すごい気になってる、やりたいことがありまして。それは世界中の珍味を食べ尽くすっていうことなんです。たとえば最近気になってるのはワニの足とラクダとマグロの骨髄とか気になってるんですけれども、今一番気になってるのはまさにスズメバチを食べるっていうことですね。蜂の子は柔らかくて、すごいクリーミーでナッツみたいなコクがあるらしくて、炊き込みご飯とかにすると、すごいおいしいらしいんですけど。たぶん鈴芽さんは成虫の蜂なので、カラッと揚げて塩とかかけて食べるとエビみたいに香ばしくておいしいらしいんですね。ちょっとどんな味かすごく興味深いなと思って、一番食べたいのはスズメバチです。ただ、私が挑戦表明した日、鈴芽さんがX（旧Twitter）に投稿していた内容が、はらぺこあおむし、はらぺこわかなむしですかね。“はらぺこちゃんはお腹が痛くて泣いてもらいましょう”って書いてありまして。はらぺこあおむしの一節だと思うんですけど、はらぺこあおむしはいっぱい食べちゃってお腹が痛くなっちゃうっていうシーンがあるんですけど、最終的にはらぺこあおむしってきれいな蝶になるんですよね。なので今回のタイトルマッチ、私が鈴芽さんをペロッと完食して、もしかしたらその段階でお腹が痛くなっちゃうこともあるかもしれないんですけど、最終的には私がきれいな蝶になりたいと思います。7月18日、後楽園ホール大会、私が鈴芽さんを完食します！」とキッパリ言い切った。

V4戦になる鈴芽は「前回の（桐生）真弥さんとの戦いは、私にとってチャンピオンとして進んでいく上で、本当に大きな覚悟と自信につながる一戦になりました。そして次回、挑戦者は上原わかな。7月18日は『SUMMER SUN PRINCESS』ということで、ギラギラキラキラのピッタリな挑戦者なんじゃないかと思っています。そして、この挑戦を伝えてくれたはらぺこちゃんは私にとっては、いつも蝶々みたいにきれいな存在だと思っています。でも、まだまだ、ずーっとはらぺこな、そんなところが上原わかならしいなと思うし、わかなの魅力で強さだと感じています。蜂食べるの？ 私、ハチミツとかミツバチのイメージでおいしそうって言われることは、たまにあるんですけど、カラッと揚げておいしくいただかれそうになったのは初めてで。スズメバチと認識した上で食べようとしてくるのはわかなが初めてで、大変怯えています。ただ、私が持っているこのインターナショナル・プリンセスのベルトは、わかなに食べきれないぐらい大きなものだと思って、私は必死に抱えているので。これからも私がチャンピオンとして、このベルトを持ち続けて進んでいきます」とベルト死守を宣言した。

シングル王座挑戦そのものが初となる上原は「（プリンセス）タッグのベルトは持ってたこともあるし。タッグのベルトを落とした時に、次は自分の目標を何にしようっていうことを考えて。シングルのベルトを狙うのもいいなっていうのは元々考えていたんですけども。このインターナショナル・プリンセスのベルトは世界に向けて、日本から東京女子を世界に発信していくっていう大事な役割を持ってるベルトだと思っていて。私はデビューした年から海外行きたいなとか、海外でたくさん試合したいし、海外の選手と試合したいっていうのは常々思っていたので。ベルト、次何を狙うか考えた時に、一番に思い浮かんだのがこのインターナショナルのベルトで、今はこのベルトしか見えてないです」と話した。

上原の成長ぶりについて、鈴芽は「タッグ王者としての印象がすごく強かったので。私自身もタッグチャンピオンとして得たもの、成長したものはすごく大きかったからこそ、以前シングルでぶつかった時とは、全く違う上原わかななんだろうなって見ています」と警戒心も垣間見せていた。