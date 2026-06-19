タレント村重杏奈（27）が19日、都内で、ノーベル製菓のペタグーグミをPRするイベント「ペタグー号 襲来！出発式」を行った。

この日から全国5都市でサンプリングを実施。ペタグーグミの味わいと独自の食感で人類を“とりこ”にする計画だ。地球侵略をもくろむペタグー星人に扮（ふん）して登場した村重は、侵略を宣言する「旗揚げセレモニー」を行った。

「小さい頃から芸能界が好き」だったという村重の目標は「芸能界の太陽」になること。「実際に芸能界に入ったら元気のないオジサンが多い。元気にあいさつをすると『村重は芸能界の太陽』だと言われた。これは村重にしかできないこと」。さらに胸を張って「私は太陽だからロケが悪天候で中止になったことがない」と続け「芸能界の太陽。村重でした〜」。

さらに、芸能界が大好きなことを「芸能界の空気を食べています。めっちゃうまい」と表現。「芸能界に明るい人を増やしたい。『芸能界、最高〜』と言っちゃうぐらい。ぱーてぃーちゃんの信子ちゃんは『芸能界大好き』って言っている仲間です。芸能界のライバルは梅沢富美男さん。ロケで一緒になったら、村重が息を吸ったらもうしゃべっている。目に入る物全てにコメントをしている感じ。負けていられないと思った」と説明した。