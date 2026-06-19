＜速報＞神谷桃歌が単独首位 吉澤柚月、ルーキーの藤本愛菜ら1差追走
＜ニチレイレディス 初日◇19日◇袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース（千葉県）◇6590ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第1ラウンドが進行している。全選手が前半を終えて、プロ2年目の20歳・神谷桃歌が5アンダー・単独首位に立っている。
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1打差2位タイに吉澤柚月、ささきしょうこ、ルーキーの藤本愛菜。2打差5位タイには菅楓華、河本結、木戸愛、藤田さいき、大久保柚季ら9人が続いている。小祝さくら、都玲華、復帰2戦目の脇元華らは2アンダー・14位タイ。昨季の年間女王・佐久間朱莉は1オーバー・70位タイ、昨年覇者の入谷響は2オーバー・85位タイにつけている。今大会終了後には非シード選手を対象に、出場優先順位を入れ替える第1回リランキングが実施される。賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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