目黒蓮「爽やかさも国宝級！」の夏ビジュアルを厳選！最強の“めめスマイル”から、“お家デート感”溢れるショットまで

写真＆動画：目黒蓮「爽やかさも国宝級！」の夏ビジュアル（全9投稿）

目黒蓮のクールな表情の美しさや色気はもちろん、ふとした瞬間に見せる爽やかな笑顔も魅力のひとつ。白シャツ姿や清涼感たっぷりの着こなし、夏の日差しに映えるビジュアルなど、心を奪われるショットの数々がSNSで公開されるたびに注目を集めている。

本稿では、そんな目黒の“爽やかさも国宝級”な夏ビジュアルを厳選して紹介。

■ラフな装いと“めめスマイル”が映えるワイルド爽やかショット

「もうすぐ夏です！！ CM見ましたか？先月帰国したときに撮影しました！」とコメントを添えて投稿された、キリンビール『晴れ風』CM撮影時のオフショット。

白Tシャツにデニムを合わせたラフな装いに、長めのヘアスタイルを合わせた“ワイルド爽やか”なビジュアルを披露した。明るい光を浴びながら見せる自然な笑顔も印象的で、夏の訪れを感じさせる清涼感あふれるショットに仕上がっている。

■ブルガリをまとった神秘的ビジュアル

『Precious』公式Xで、『Precious』特別版（7月号増刊／2026年6月5日発売）の表紙とともに公開されたアザーカット。カナダで撮影され、ブルガリのジュエリーをまとった姿を披露。

淡いカラーの半袖シャツを合わせたナチュラルな装いに、ハーフアップのヘアスタイルも相まって、幻想的な雰囲気を漂わせている。SNSには「ハーフアップ目黒くんを納めていただいてありがとうございます」「美しいかっこいい」などの声が寄せられた。

■爽やかブルーコーデ×メガネ姿に注目！『Zoff』CMオフショット

メガネブランド『Zoff（ゾフ）』のCMオフショット。淡いブルーの半袖シャツにメガネを合わせた爽やかなスタイリング。「今回のCMはドライブ、ダイナー、家の中などの色々なシチュエーションで撮影しました！」とコメント。

涼しげなカラーリングと知的なメガネ姿が好相性で、投稿4枚目、5枚目で公開されたシベリアンハスキーの子犬とのショットでは、優しく寄り添う柔らかな表情ものぞかせている。

■ストライプシャツで海辺で見せた彼氏感溢れるビジュアル

目黒のInstagramに投稿された、キリン 午後の紅茶のCM『夏の影篇』のオフショット。爽やかなブルーのストライプシャツにインナーには白のTシャツ、デニムを合わせた装いで、車内で見せた自然な笑顔や海辺に佇む姿を披露。

「夏の午後がはじまるね」とコメントを添え、CM楽曲を担当したMrs. GREEN APPLEの曲「夏の影」にも言及。まるで夏のドライブデートを切り取ったような“彼氏感”溢れるショットに仕上がっている。

■お家デート感たっぷり！ソファでくつろぐ自然体ショット

Nintendo Switch 2ソフト『ドンキーコング バナンザ』のCMオフショット。ボーダーTシャツに淡いカラーのパンツを合わせたラフな装いで、ソファに寝転びながらゲームを楽しむショットを公開した。

自然な笑顔を浮かべながらくつろぐ姿は、お家デートを連想させるような親近感たっぷりの一枚に。SNSには「家でゲームしてる姿かわいい」「プラベ感あって好き」などの声が寄せられた。