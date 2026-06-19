「チュニジア協会は何を期待しているんだ？」「新監督が数日で何を変えられるんだ？」“推し”の日本が２−０快勝――元英代表がズバリ予想【W杯】
元イングランド代表のクリス・サットン氏が、英公共放送『BBC』で北中米W杯のグループステージ２節も展望した。
チェルシーやセルティックでプレーした53歳は、前回のカタールW杯直前に「誰もがスペインとドイツがこのグループを突破すると考えているだろうが、ちょっと待ってほしい。日本には素晴らしいテクニカルな選手がたくさんいるんだ。過小評価してはいけない！」と熱弁。「ドイツは不安定で力強さに欠ける。日本に付け入る隙があるはずだ」として、日本が２−１で勝利と予想し、見事に的中させた。
そして今大会、１節では森保ジャパンがオランダを２−１で撃破という見立てを伝えたなか、結果は２−２。サットン氏の読み通り、白星発進とはならなかった。
とはいえ、同氏はあくまで森保ジャパン推しだ。信頼する日本が、超電撃的な監督解任で揺れるチュニジアに２−０で快勝すると予想。その根拠を次のように示した。
「今週、サブリ・ラムシ監督を解任し、エルベ・ルナールを招聘したチュニジアサッカー協会は、何を期待しているのだろうか？大会の真っ最中だというのに、新監督がわずか数日で何を変えられるんだ？その決定は全くのナンセンスだ。
日本はオランダ戦での引き分けは最終的に妥当な結果だったし、彼らがどれほど優れたチームかは周知の事実だ。非常に才能ある選手を擁している上、組織力も高い」
高い評価を受けている森保ジャパンは、今度こそ勝利を掴めるか。なお、サットン氏はF組２節のもう１カード、オランダ対スウェーデンも予想しており、前者が２−０で勝利というスコアを提示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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チェルシーやセルティックでプレーした53歳は、前回のカタールW杯直前に「誰もがスペインとドイツがこのグループを突破すると考えているだろうが、ちょっと待ってほしい。日本には素晴らしいテクニカルな選手がたくさんいるんだ。過小評価してはいけない！」と熱弁。「ドイツは不安定で力強さに欠ける。日本に付け入る隙があるはずだ」として、日本が２−１で勝利と予想し、見事に的中させた。
とはいえ、同氏はあくまで森保ジャパン推しだ。信頼する日本が、超電撃的な監督解任で揺れるチュニジアに２−０で快勝すると予想。その根拠を次のように示した。
「今週、サブリ・ラムシ監督を解任し、エルベ・ルナールを招聘したチュニジアサッカー協会は、何を期待しているのだろうか？大会の真っ最中だというのに、新監督がわずか数日で何を変えられるんだ？その決定は全くのナンセンスだ。
日本はオランダ戦での引き分けは最終的に妥当な結果だったし、彼らがどれほど優れたチームかは周知の事実だ。非常に才能ある選手を擁している上、組織力も高い」
高い評価を受けている森保ジャパンは、今度こそ勝利を掴めるか。なお、サットン氏はF組２節のもう１カード、オランダ対スウェーデンも予想しており、前者が２−０で勝利というスコアを提示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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