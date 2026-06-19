キープカルム

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◆第２回しらさぎＳ・Ｇ３（６月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）＝枠順決定

　出走馬１８頭の枠順が決定した。昨年覇者のキープカルム（牡５歳、栗東・中竹和也厩舎、父ロードカナロア）は４枠７番から連覇を目指す。唯一の３歳馬エコロアルバ（美浦・田村康仁厩舎、父モズアスコット）は６枠１１番からスタートする。復活を目指すエルトンバローズ（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ディープブリランテ）は５枠１０番に決まった。

　枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

　＜１＞スマートワイス　　　牡５歳　５７キロ　川田　将雅

　＜２＞ファインライン　　　牡５歳　５７キロ　小崎　綾也

　＜３＞メイショウシンタケ　牡８歳　５７キロ　太宰　啓介

　＜４＞ブエナオンダ　　　　牡５歳　５８キロ　田口　貫太

　＜５＞ファーヴェント　　　牡５歳　５７キロ　高杉　吏麒

　＜６＞シンフォーエバー　　牡４歳　５７キロ　吉村　誠之助

　＜７＞キープカルム　　　　牡５歳　５８キロ　坂井　瑠星

　＜８＞サイルーン　　　　セン７歳　５７キロ　岩田　望来

　＜９＞ファンダム　　　　　牡４歳　５７キロ　北村　宏司

＜１０＞エルトンバローズ　　牡６歳　５８キロ　松若　風馬

＜１１＞エコロアルバ　　　　牡３歳　５３キロ　横山　和生

＜１２＞カズミクラーシュ　　牡５歳　５７キロ　幸　英明

＜１３＞メタルスピード　　　牡６歳　５７キロ　菱田　裕二

＜１４＞ミニトランザット　　牡４歳　５７キロ　松山　弘平

＜１５＞ショウナンアデイブ　牡７歳　５７キロ　池添　謙一

＜１６＞スリールミニョン　　牝４歳　５５キロ　永島　まなみ

＜１７＞スイープアワーズ　　牡６歳　５７キロ　国分　優作

＜１８＞タガノエルピーダ　　牝５歳　５５キロ　亀田　温心