◆第２回しらさぎＳ・Ｇ３（６月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）＝枠順決定

出走馬１８頭の枠順が決定した。昨年覇者のキープカルム（牡５歳、栗東・中竹和也厩舎、父ロードカナロア）は４枠７番から連覇を目指す。唯一の３歳馬エコロアルバ（美浦・田村康仁厩舎、父モズアスコット）は６枠１１番からスタートする。復活を目指すエルトンバローズ（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ディープブリランテ）は５枠１０番に決まった。

枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

＜１＞スマートワイス 牡５歳 ５７キロ 川田 将雅

＜２＞ファインライン 牡５歳 ５７キロ 小崎 綾也

＜３＞メイショウシンタケ 牡８歳 ５７キロ 太宰 啓介

＜４＞ブエナオンダ 牡５歳 ５８キロ 田口 貫太

＜５＞ファーヴェント 牡５歳 ５７キロ 高杉 吏麒

＜６＞シンフォーエバー 牡４歳 ５７キロ 吉村 誠之助

＜７＞キープカルム 牡５歳 ５８キロ 坂井 瑠星

＜８＞サイルーン セン７歳 ５７キロ 岩田 望来

＜９＞ファンダム 牡４歳 ５７キロ 北村 宏司

＜１０＞エルトンバローズ 牡６歳 ５８キロ 松若 風馬

＜１１＞エコロアルバ 牡３歳 ５３キロ 横山 和生

＜１２＞カズミクラーシュ 牡５歳 ５７キロ 幸 英明

＜１３＞メタルスピード 牡６歳 ５７キロ 菱田 裕二

＜１４＞ミニトランザット 牡４歳 ５７キロ 松山 弘平

＜１５＞ショウナンアデイブ 牡７歳 ５７キロ 池添 謙一

＜１６＞スリールミニョン 牝４歳 ５５キロ 永島 まなみ

＜１７＞スイープアワーズ 牡６歳 ５７キロ 国分 優作

＜１８＞タガノエルピーダ 牝５歳 ５５キロ 亀田 温心