「演技がうまい」と思う嵐のメンバーランキング！ 同率2位「大野智」「松本潤」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年6月6〜8日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、嵐に関するアンケートを実施しました。その中から、演技がうまいと思う嵐のメンバーランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
普段の穏やかなキャラクターとは一転、ひとたび役に入ると凄まじい存在感を放つ大野智さん。シリアスなサスペンスから、コミカルな怪物役、そして冷徹な忍びの役まで、作品ごとに全く異なる顔を見せる憑依型の卓越した演技アプローチが高く評価されました。
▼回答者コメント
「魔王から怪物くんまで、ビタっ！！とハマる演技力が素晴らしいです」（30代女性／埼玉県）
「怪物くんから社長の役まで、全然違うイメージの配役を憑依しながら自然に演じきっているから」（30代女性／愛媛県）
「ドラマや映画など、見入ってしまう。表情や声などでも、作品に魅力を与えていると思う」（30代女性／長野県）
数々の大ヒットトレンディドラマや、映画、大河ドラマに主演し、名実ともに日本を代表する俳優の一人である松本潤さん。役柄の魅力を最大限に引き出す緻密な役作りと、圧倒的な華、そして視聴者の心を揺さぶるエモーショナルな熱演で多くの支持を集めました。
▼回答者コメント
「花より男子での道明寺司役が印象に残っています。嫌みな金持ちなのに、不器用なキャラをうまく演じていて、松本潤さんが演じると、嫌味を感じません」（30代女性／大阪府）
「ドラマ『99.9』を見た際に、演技力が高かったから」（20代女性／東京都）
「色んなドラマの主役に抜擢されててどれも見入ってしまうから」（20代女性／長野県）
他を圧倒する圧倒的な票数で見事1位に輝いたのは、国内外からその演技力を絶賛されている二宮和也さん。人間の機微を自然体かつリアルに表現する天性のセンスを持ち、シリアスな社会派作品から感動的な人間ドラマまで、観る人を物語へ引き込む表現力は唯一無二です。
▼回答者コメント
「もはや映画俳優としてと地位を確立していると思う」（40代女性／兵庫県）
「どの役も適していて引き込まれる演技だから」（20代女性／東京都）
「幅広い役を自然体で演じているように見えるから」（20代女性／愛知県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【5位までの全ランキング結果を見る】
同率2位：大野智／35票
普段の穏やかなキャラクターとは一転、ひとたび役に入ると凄まじい存在感を放つ大野智さん。シリアスなサスペンスから、コミカルな怪物役、そして冷徹な忍びの役まで、作品ごとに全く異なる顔を見せる憑依型の卓越した演技アプローチが高く評価されました。
「魔王から怪物くんまで、ビタっ！！とハマる演技力が素晴らしいです」（30代女性／埼玉県）
「怪物くんから社長の役まで、全然違うイメージの配役を憑依しながら自然に演じきっているから」（30代女性／愛媛県）
「ドラマや映画など、見入ってしまう。表情や声などでも、作品に魅力を与えていると思う」（30代女性／長野県）
同率2位：松本潤／35票
数々の大ヒットトレンディドラマや、映画、大河ドラマに主演し、名実ともに日本を代表する俳優の一人である松本潤さん。役柄の魅力を最大限に引き出す緻密な役作りと、圧倒的な華、そして視聴者の心を揺さぶるエモーショナルな熱演で多くの支持を集めました。
▼回答者コメント
「花より男子での道明寺司役が印象に残っています。嫌みな金持ちなのに、不器用なキャラをうまく演じていて、松本潤さんが演じると、嫌味を感じません」（30代女性／大阪府）
「ドラマ『99.9』を見た際に、演技力が高かったから」（20代女性／東京都）
「色んなドラマの主役に抜擢されててどれも見入ってしまうから」（20代女性／長野県）
1位：二宮和也／229票
他を圧倒する圧倒的な票数で見事1位に輝いたのは、国内外からその演技力を絶賛されている二宮和也さん。人間の機微を自然体かつリアルに表現する天性のセンスを持ち、シリアスな社会派作品から感動的な人間ドラマまで、観る人を物語へ引き込む表現力は唯一無二です。
▼回答者コメント
「もはや映画俳優としてと地位を確立していると思う」（40代女性／兵庫県）
「どの役も適していて引き込まれる演技だから」（20代女性／東京都）
「幅広い役を自然体で演じているように見えるから」（20代女性／愛知県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)