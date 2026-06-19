「天才」キンタロー。、“顔面テカテカ秘話”公開！ 「ほんとに電車内で急に出てくると困るんですよ！」
お笑い芸人のキンタロー。さんは6月17日、自身のInstagramを更新。テカテカの顔面がアップになったショットを公開しました。
【写真】“お面に似てる”キンタロー。
「顔面テカテカ その原点は2018年頃にありました 社交ダンスに明け暮れて汗まみれになったある日、ふと鏡を見ると『あれ？私、ちょっと中華街で見かけたお面に似てるかも…』と思ったのが全ての始まりでした」と、顔面をテカテカにさせるようになったきっかけを明かしました。
コメントでは「素晴らし 本当のセルロイド人形かと思ったわ」「ほんとにもう、そのものなのよ 何度褒めても足りないぐらい天才！！」「中華街のにソックリw」「芸術」「じーっと見てたら美術品に見えてくる」「誰？！」「私こんなビニール人形見たことある」「ほんとに電車内で急に出てくると困るんですよ！！吹き出すから…」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】“お面に似てる”キンタロー。
「本当のセルロイド人形かと思ったわ」キンタロー。さんは「〜ノンフィクション〜 顔面テカテカ秘話1 顔面のテカテカ…キンタロー。のネタのメイクで何度かテカテカにさせまして 皆様お馴染みになってきておりますでしょうか？」とつづり、1枚の写真を投稿。顔全体がしっかりとテカった、迫力のあるネタメイク姿です。大きく見開いた目元と赤いリップが印象的な、インパクト抜群のビジュアルになっています。
コメントでは「素晴らし 本当のセルロイド人形かと思ったわ」「ほんとにもう、そのものなのよ 何度褒めても足りないぐらい天才！！」「中華街のにソックリw」「芸術」「じーっと見てたら美術品に見えてくる」「誰？！」「私こんなビニール人形見たことある」「ほんとに電車内で急に出てくると困るんですよ！！吹き出すから…」と、絶賛の声が寄せられました。
「ねぶた祭りで子供寝られるの凄い」12日にも「子を寝かしつけ ようやくお風呂に入る ねぶた祭り」と、面白いメイク姿を披露していたキンタロー。さん。ファンからは「ねぶた祭りで子供寝られるの凄い」「ゆっくりねぶたメイクを落としてください」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)