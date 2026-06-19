早見優、アメリカで暮らす娘たちとの“新たな親子関係”明かす
歌手で俳優の早見優（59）が、19日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演する。
【写真】「可愛い」「目元そっくり」アメリカに住む長女との“顔出し”親子2ショット披露の早見優
デビュー44年、もうすぐ還暦という人生の大きな節目を迎える早見。16歳のときに発売した「夏色のナンシー」は、今なお多くの人に愛され続けている。還暦を前にますますアクティブになり、今年1月には初となる雪山登山に挑戦。一面の銀世界に感動したという登山の魅力を語る。
2人の娘たちは社会人になり、現在はアメリカで暮らしているが、毎日のように電話がかかってくるという。現地を訪れた際の手料理エピソードなど、娘たちが手を離れた現在の「新たな親子関係」を明かす。
ハワイで祖母と母に育てられた早見にとって、54歳の若さで他界した母親は親友のような存在だった。自身が母の年齢を越えた今、当時の母に思いを馳せながら、娘たちへ受け継ぎたい「味」について振り返る。
【写真】「可愛い」「目元そっくり」アメリカに住む長女との“顔出し”親子2ショット披露の早見優
デビュー44年、もうすぐ還暦という人生の大きな節目を迎える早見。16歳のときに発売した「夏色のナンシー」は、今なお多くの人に愛され続けている。還暦を前にますますアクティブになり、今年1月には初となる雪山登山に挑戦。一面の銀世界に感動したという登山の魅力を語る。
ハワイで祖母と母に育てられた早見にとって、54歳の若さで他界した母親は親友のような存在だった。自身が母の年齢を越えた今、当時の母に思いを馳せながら、娘たちへ受け継ぎたい「味」について振り返る。