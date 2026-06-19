モデルでレースクイーンとしても活動している南真琴（33）が19日までに自身のインスタグラムを更新。オススメのカップ付きミニ・タンクトップ姿を披露した。

「明日からのPOPUPに向けてヘアメンテ せいなさんありがとうございます @seina_nunokawa」と、黒のカップ付きミニ・タンクトップ姿の写真をアップ。

「そしてそして、トップスは今回の新作のカップ付きタンクトップ 夏は下着できるだけつけたくない派なのでブラトップ派のみなさんにおすすめです @xci__official」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「爆カワ！！！！！」「こんなべっぴんさんがほんとに同世代なのが信じられないっす」「可愛いです」「ほっんとキレイ」「NICE STYLE」などの声が寄せられている。

南は、2014年に「PACIFIC FAIRIES」としてレースクイーンデビュー。23年から「Weds Sport Racing Gals」として活動。

神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル66、スリーサイズはB82・W58・H86。足のサイズは24センチ。血液型B。趣味はアニメ鑑賞。特技は少林寺拳法。