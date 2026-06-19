63歳・川崎麻世、新鮮な野菜をふんだんに使った“男料理”を披露 作り方も公開「見た目もお洒落で美味しそう」「素敵ですね」 妻は21歳下の料理研究家
俳優・歌手の川崎麻世（※崎＝たつさき、63）が17日、「野菜好きの男料理」と題しブログを更新。妻で料理研究家の花音さん（42）と豊洲エリアへ食材の買い出しに出かけたことを報告し、帰宅後にそれぞれで昼食を作ったことを報告した。
【写真】「見た目もお洒落で美味しそう」川崎麻世が披露した野菜たっぷり“麻世風アヒージョ”
麻世は「昨日の朝 妻と肉屋と大好きな豊洲エリアにある野菜とフルーツのマルシェに買い物に行って来ました」などとつづり、「マッシュルーム2キロ」「緑と黄色のトマトを2キロ」「ピーマン」「桃」を買ってきたことを報告。
「帰ってからのランチは 妻は肉屋で買った牛レバーでレバニラ炒めを作って 俺は自分でアヒージョを作りました」と写真を添えて作った品を紹介し、「麻世風アヒージョのレシピ 深めの温まったフライパンにオリーブオイルを入れ ニンニク 一片 青唐辛子 1本をカットしたのを入れる 石付きを取ったマッシュルームとミニトマトを入れ コンソメ 塩胡椒 ミックスハーブ 味の素 日本酒を入れ蓋をする 中身を混ぜて出来上がり」と作り方も公開。「いや〜これはワインに合いますよ」と自ら絶賛した。
この投稿にファンからは「見た目もお洒落で美味しそう、、麻世さんも料理研究家みたい」「お野菜が大好きという事もよく伝わりますよ 男のお料理、素敵ですね」などのコメントが寄せられている。
【写真】「見た目もお洒落で美味しそう」川崎麻世が披露した野菜たっぷり“麻世風アヒージョ”
麻世は「昨日の朝 妻と肉屋と大好きな豊洲エリアにある野菜とフルーツのマルシェに買い物に行って来ました」などとつづり、「マッシュルーム2キロ」「緑と黄色のトマトを2キロ」「ピーマン」「桃」を買ってきたことを報告。
この投稿にファンからは「見た目もお洒落で美味しそう、、麻世さんも料理研究家みたい」「お野菜が大好きという事もよく伝わりますよ 男のお料理、素敵ですね」などのコメントが寄せられている。