ものまねタレントのりんごちゃん（年齢非公表）が19日までに自身のインスタグラムを更新。近影“おしゃれコーデ”姿を公開した。

「日テレ『秘密のケンミンSHOW極』TVerお見逃し配信中！！！りんごちゃんコーデ ブラウス @asknowas_olaca ベスト @herin.cye イヤリング @abiste_official」とつづり、“おしゃれコーデ”姿の写真をアップした。

この投稿にフォロワーらからは「ほんとかわいい」「痩せましたね凄い」「可愛い」などの声が寄せられている。

りんごちゃんは、TBS系「熱狂マニアさん！」（土曜後7・00）で、これまで「缶詰ダイエット」、「低糖質・低カロリー食材ダイエット」、「回転寿司ダイエット」の3回のダイエットで15・1キロを減量。さらに16日放送の「3日間回転寿司のみダイエット」で体重マイナス3キロ、ウエストマイナス5センチを達成した。

りんごちゃんは、青森県十和田市出身。地元の高校を卒業後に上京し、アルバイトをしながら芸能界入りを目指し、2019年にものまねタレントとしてブレーク。

女子らしいキュートな容姿と、武田鉄矢らのものまねで見せる野太い歌声のギャップで人気となった。