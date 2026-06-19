“圧倒的な9頭身”斎藤恭代、グラビア映像活動に一区切り 最後のDVDはバリ島で全編撮影を敢行
“9頭身美女”として知られる斎藤恭代のラストグラビア映像作品『君の名は永遠』のDVDとBlu-rayが、7月25日に発売されることが決定した。グラビア映像活動に一区切りをつけ、今後はタレントや俳優として新たなステージへ進む斎藤の節目を飾る作品となる。
【別カット】暗くても分かる圧巻スタイル…独特なスタイリングも着こなす斎藤恭代
本作は、インドネシア・バリ島で全編撮影を敢行。エメラルドグリーンの海や豊かな自然、伝統的な寺院など、幻想的なロケーションを舞台に、斎藤の魅力を余すことなく収めた。
2017年に「ミス・アース・ジャパン」グランプリを受賞し、2024年には「グラビア・オブ・ザ・イヤー2024」グランプリにも輝いた斎藤。圧倒的なスタイルと存在感で数々の雑誌や映像作品を彩ってきた。
グラビア映像作品のラストを飾る本作では、これまで培ってきた表現力を凝縮。南国の開放的な空気の中で見せる自然体の表情から、大人の魅力を感じさせるカットまで、多彩な姿を披露している。
タイトルの『君の名は永遠』には、グラビア活動を通じて応援してきたファンへの感謝と、新たな道へ進んでも色あせることのない存在感への思いが込められている。
また、ファンからの要望に応え、今回はBlu-ray版も同時発売。Blu-ray版にはDVD未収録のチャプターを追加した特別仕様となっている。
発売を記念したリリースイベントは、8月2日に開催予定。詳細は後日、公式サイトなどで発表される。
斎藤は「DVDを通して私を知ってくださった方、応援してくださるようになった方、そしてこれまで出会ってくださったすべての皆様に心から感謝しています。グラビア映像活動の最後を、こんなにも美しいバリ島で撮影できたことをとても幸せに思います！」
「でも、これは悲しい終わりではありません。私にとっては、次の夢へ向かうための前向きな卒業です。DVD作品は一区切りとなりますが、グラビアのお仕事は誌面や写真を通して、皆様にお届けしていきたいと思っています。そして、テレビやドラマ、映画など、映像作品の中で動いている私ももっとたくさんお届けできるように、一歩ずつ進んでいきたいと思っています」。
「これまでの感謝を込めて、今の私にできるすべてをこの作品に詰め込みました。この作品が、皆様への恩返しになれば嬉しいです。ぜひ最後まで見届けていただけたら幸いです！」とコメントしている。
【別カット】暗くても分かる圧巻スタイル…独特なスタイリングも着こなす斎藤恭代
本作は、インドネシア・バリ島で全編撮影を敢行。エメラルドグリーンの海や豊かな自然、伝統的な寺院など、幻想的なロケーションを舞台に、斎藤の魅力を余すことなく収めた。
グラビア映像作品のラストを飾る本作では、これまで培ってきた表現力を凝縮。南国の開放的な空気の中で見せる自然体の表情から、大人の魅力を感じさせるカットまで、多彩な姿を披露している。
タイトルの『君の名は永遠』には、グラビア活動を通じて応援してきたファンへの感謝と、新たな道へ進んでも色あせることのない存在感への思いが込められている。
また、ファンからの要望に応え、今回はBlu-ray版も同時発売。Blu-ray版にはDVD未収録のチャプターを追加した特別仕様となっている。
発売を記念したリリースイベントは、8月2日に開催予定。詳細は後日、公式サイトなどで発表される。
斎藤は「DVDを通して私を知ってくださった方、応援してくださるようになった方、そしてこれまで出会ってくださったすべての皆様に心から感謝しています。グラビア映像活動の最後を、こんなにも美しいバリ島で撮影できたことをとても幸せに思います！」
「でも、これは悲しい終わりではありません。私にとっては、次の夢へ向かうための前向きな卒業です。DVD作品は一区切りとなりますが、グラビアのお仕事は誌面や写真を通して、皆様にお届けしていきたいと思っています。そして、テレビやドラマ、映画など、映像作品の中で動いている私ももっとたくさんお届けできるように、一歩ずつ進んでいきたいと思っています」。
「これまでの感謝を込めて、今の私にできるすべてをこの作品に詰め込みました。この作品が、皆様への恩返しになれば嬉しいです。ぜひ最後まで見届けていただけたら幸いです！」とコメントしている。