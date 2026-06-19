8月7日に全国公開される映画『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』の予告編と新場面写真が公開された。

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本作は、2023年12月に劇場公開された『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』の続編。前作の原作小説の刊行から4年後の2020年12月、主人公・百合のその後がずっと気がかりだったという汐見夏衛が上梓した同名小説を原作に、前作でも共同脚本を務めた山浦雅大が脚本を手がけ、映画『366日』などの新城毅彦が監督を務めた。

前作に引き続き、主人公の百合を福原遥が演じるほか、出口夏希、伊藤健太郎らが再集結する。

公開された予告編は、新城監督がこだわり抜いたロケーションと、百合（福原遥）と彰（水上恒司）のラブストーリーの完結を予感させる内容となっている。年老いた千代（倍賞千恵子）が百合に託したのは、彰が飛び立ったあと、姿を消した百合のためにずっと持ち続けていた、彰が百合に遺した一冊の本だった。「もう会えないあなたと、今を生きたい」と涙する百合の前に現れたのは、臨時的任用教員としてやってきた青年・涼（細田佳央太）。千代や涼に背中を押され、百合が走り出し向かう先が映し出される。福山雅治が歌う主題歌「邂逅」のメロディに乗せて、走り終えた百合が息を切らせながら振り返り、涙を浮かべて「彰」と呼ぶ姿が切り取られている。

あわせて公開された場面写真7点には、教師として生徒と向き合う百合の姿や、百合の勤める高校に赴任してきた涼が静かに空を見上げているカット、百合丘公園のベンチで百合の葛藤に寄り添うように向き合う涼の姿、百合と涼の生徒の1人である女子高生・紗良（豊嶋花）の姿が収められている。さらに、若き日の千代（出口夏希）が満面の笑みを浮かべる姿や、年老いた千代が百合と再会し、彰が遺した本を手渡す場面、千代の夫となる林吉（井之脇海）の姿も切り取られている。（文＝リアルサウンド編集部）