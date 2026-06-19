強豪オランダとの初戦を2-2で引き分けた日本代表。

勝利が求められる大一番、日本テレビ系で生中継するチュニジア戦も、本田圭佑選手が解説！初戦に続き、どんな「本田語録」が飛び出すのか？リアルで熱い言葉が、日本中を盛り上げる！

さらに、前日6月20日（土）夜7時から生放送する特番にも、決戦の地・モンテレイから生出演！グループステージの熱戦が続く、「FIFAワールドカップ2026」。“最高の景色”「優勝」に向け、日本は強豪オランダとの初戦で2-2の引き分けと、上々のスタートを切った。第2戦で対戦するチュニジアは、初戦でスウェーデンに1-5で敗れた後ラムシ監督を電撃解任し、ルナール新監督が就任。互いに勝利が求められる6月21日（日）の第2戦は、日本テレビ系で生中継する。

解説は、NHKで放送された初戦に続き、本田圭佑選手が務める。現在もピッチに立ち続ける現役選手ならではのリアルな視点と、豊富な経験に基づいた鋭い分析、そして、サポーターの気持ちを代弁する、熱量あふれる「本田語録」は今大会も健在だ。「日本戦スペシャルアンバサダー」として、その熱い言葉で日本の勝利を後押しする。

さらに本田選手は、前日の6月20日（土）夜7時から放送する「緊急生放送！FIFAワールドカップの今知りたいこと、全部わかりますSP」にも、決戦の地・メキシコのモンテレイから生出演。日本勝利のキーマンや、スタメン予想、得点予想など、運命のチュニジア戦を占う。

■FIFAワールドカップ2026 日本×チュニジア

6月21日(日) 10時25分～ 日本テレビ系全国ネット

■緊急生放送！FIFAワールドカップの今知りたいこと、全部わかりますSP

6月20日(土) 夜7時～ 日本テレビ系全国ネット