「ふわふわしていたとは言わないですけど...」冨安健洋が回想した前回大会の“苦い経験”。次のチュニジア戦は「簡単な試合ではない」

「ふわふわしていたとは言わないですけど...」冨安健洋が回想した前回大会の“苦い経験”。次のチュニジア戦は「簡単な試合ではない」