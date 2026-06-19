「ふわふわしていたとは言わないですけど...」冨安健洋が回想した前回大会の“苦い経験”。次のチュニジア戦は「簡単な試合ではない」
日本代表は北中米ワールドカップのグループステージ初戦で、オランダと２−２で引き分けた。
終盤の88分に鎌田大地の同点ゴールで追いつき、チームのムードは良い。
20日の第２節では、チュニジアと対戦する。第１節ではスウェーデンに１−５で大敗しているが、カタールW杯を経験している選手たちは、０−１で敗れたコスタリカ戦と同様の難しさを口にする。冨安健洋もそのひとりだ。
「難しい試合というか、簡単な試合ではないなというふうに思ってます。ワールドカップの中で簡単な試合は間違いなく１試合もないんで」
「前回大会もドイツ相手に勝って、その次の試合ということで、ふわふわしていたとは言わないですけど...。今回もオランダ相手に勝ってはないですけど、ああいう追いつき方でポジティブな感情で終わるという、似たようなシチュエーションではある」
27歳のDFは「今回はその前回大会の経験もありますし、それは同じ監督でやっている、継続してやっている良さだと思いますし、前回大会を経験した選手たちもいる」と強調。「間違いなく前回の経験は活きてくると思いますし、活かさないといけない」と力強く語った。
同じ轍は踏まないはずだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
終盤の88分に鎌田大地の同点ゴールで追いつき、チームのムードは良い。
20日の第２節では、チュニジアと対戦する。第１節ではスウェーデンに１−５で大敗しているが、カタールW杯を経験している選手たちは、０−１で敗れたコスタリカ戦と同様の難しさを口にする。冨安健洋もそのひとりだ。
「難しい試合というか、簡単な試合ではないなというふうに思ってます。ワールドカップの中で簡単な試合は間違いなく１試合もないんで」
27歳のDFは「今回はその前回大会の経験もありますし、それは同じ監督でやっている、継続してやっている良さだと思いますし、前回大会を経験した選手たちもいる」と強調。「間違いなく前回の経験は活きてくると思いますし、活かさないといけない」と力強く語った。
同じ轍は踏まないはずだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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