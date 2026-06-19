ただの幸運ではなかった！日本の劇的同点弾を呼び込んだ“秀逸プレー”を鎌田大地が自ら解説「ファン・ダイクがやはり一番…」【W杯】
日本代表は、北中米ワールドカップのグループステージ初戦で、強豪オランダと対戦し、２−２で引き分けた。
劇的な同点ゴールが生まれたのは、１−２で迎えた88分。伊東純也のCKに合わせた小川航基のヘディングシュートが鎌田大地の頭にかすり、ネットに吸い込まれた。
鎌田のラッキーなゴールにも見えるが、その前に秀逸な動きをしていた。小川と競り合おうとしたフィルジル・ファン・ダイクをブロックし、動きを制限していたのだ。結果、小川がフリーの状態でシュートを打て、自身のゴールに繋がったのだった。
このプレーについて、現地18日の取材で鎌田に尋ねてみると、こう解説してくれた。
「（キッカーの）純也君のサインは、真ん中らへんに蹴るというサインで。僕自身は、ブロッカーの役ではあったので。誰をブロックしようかなと思ったときに、ファン・ダイク選手がやはり一番、弾けるポイントではあったと思うので」
29歳のMFは、「しっかりブロックして、航基がしっかり枠に飛ばして、ゴール自体はラッキーでしたけど、チームとしてみんながやるべきことをやった中で生まれたと思うので。みんながしっかり、交代で出てきた選手も、役割をしっかり理解してやった結果なんじゃないかなと思います」と胸を張った。
ただ、幸運だったわけではない。チームの約束事を遂行した、狙い通りのゴールだった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【動画】同点ゴール直前、鎌田大地の頭脳的な秀逸プレー
劇的な同点ゴールが生まれたのは、１−２で迎えた88分。伊東純也のCKに合わせた小川航基のヘディングシュートが鎌田大地の頭にかすり、ネットに吸い込まれた。
鎌田のラッキーなゴールにも見えるが、その前に秀逸な動きをしていた。小川と競り合おうとしたフィルジル・ファン・ダイクをブロックし、動きを制限していたのだ。結果、小川がフリーの状態でシュートを打て、自身のゴールに繋がったのだった。
「（キッカーの）純也君のサインは、真ん中らへんに蹴るというサインで。僕自身は、ブロッカーの役ではあったので。誰をブロックしようかなと思ったときに、ファン・ダイク選手がやはり一番、弾けるポイントではあったと思うので」
29歳のMFは、「しっかりブロックして、航基がしっかり枠に飛ばして、ゴール自体はラッキーでしたけど、チームとしてみんながやるべきことをやった中で生まれたと思うので。みんながしっかり、交代で出てきた選手も、役割をしっかり理解してやった結果なんじゃないかなと思います」と胸を張った。
ただ、幸運だったわけではない。チームの約束事を遂行した、狙い通りのゴールだった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【動画】同点ゴール直前、鎌田大地の頭脳的な秀逸プレー