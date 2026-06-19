今井春花、ソロショット　※「今井春花」Instagram

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　お天気キャスターの今井春花が19日までにInstagramを更新。オフショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。

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　2022年8月に気象予報士試験に合格すると、同年12月にはウェザーマップに所属、現在は『グッド！モーニング』（テレビ朝日系）でお天気キャスターを務めている今井。昨年はデジタル写真集も発売し、抜群のスタイルが話題となっている。

　今回は「今日もありがとうございました　ワンピース　@jillbyjillstuart_official　ピアス　@nojess_official」とつづり、美スタイル際立つ近影を投稿。ファンからは「美しすぎる」「スタイル抜群」などの声が集まっている。

引用：「今井春花」Instagram（＠imaisakura_）