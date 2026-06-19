広島・岡本駿投手（２４）が１８日、サッカー日本代表との“Ｗ勝利”を誓った。登板予定となっている２１日・ヤクルト戦（神宮）の開始３０分前の午後１時に、Ｗ杯１次リーグ第２戦・日本−チュニジアがメキシコでキックオフ。熱戦を繰り広げるサムライブルーとともに、自身３連勝を目指す。

競技は違えど、勝利を目指す熱い気持ちは同じだ。マツダスタジアムで行われた投手指名練習にユニホーム姿で参加した岡本。登板予定の２１日・ヤクルト戦のマウンドへ向け「サッカーのように失点を少なくしてロースコアのゲームにしたい」と力を込めた。

日の丸を背負って戦うサムライたちと同日に、絶対に負けられない一戦に挑む。２１日の同戦は敵地で午後１時３０分開始予定。その３０分前の同１時に、サッカー日本代表のＷ杯１次リーグ第２戦・対チュニジアがキックオフ予定となっている。

１５日に行われた初戦のオランダ戦は自身の登板翌日の早朝５時開始だったこともあり「見てないです…」と苦笑い。２１日は登板と同時間帯に日本代表戦が行われる。「１点を守り切れるような投球をしたい」と、遠く離れたメキシコで戦うサムライブルーとの“Ｗ勝利”を目指し、腕を振る覚悟だ。

自身はここまで安定した投球を続けている。１４日・楽天戦（楽天モバイル）で７回２安打無失点の好投で規定投球回に到達し、防御率２・３４でリーグ７位にランクイン。自己最多を更新する８奪三振をマークし、チームトップタイの５勝目を挙げた。試合が進み、１８日時点で規定投球回に１／３回足りない状況だが、次回登板で順調にイニングを重ねれば再び到達できそうだ。「ゾーンに強く投げられている。引き続きそこはやっていきたい」と、好調を維持し、自身３連勝を狙う。

神宮での登板はプロ初先発で７回３安打無失点の好投を見せた４月２日以来、２度目となる。ヤクルト打線を「上位のチームですし、打線は全体的に鋭い打球を打ってくる」と警戒しつつ、いいイメージのあるマウンドでの登板へ「低めを狙って丁寧に投げていきたい。一戦一戦全力でいく」と闘志を燃やした。

１９日からはリーグ戦が再開する。借金１３の５位からの巻き返しを狙うチームはヤクルト、巨人、阪神と上位勢との戦いが続く。新井監督から「期待を上回るスピードで成長している」と高い評価を受ける若き右腕。チームを快勝へと導く力投をみせ、６勝目をつかむ。