芸能人の漫画好きが集結し、勝手に部門を決め、勝手に表彰する『勝手に！漫画アワードNEO』

©️ABCテレビ

漫画好き芸人のニューヨークをMCに第６弾となる今回は、中丸雄一、おかずクラブ・ゆいＰ、丹生明里が参戦。アワードごとに作品をプレゼンしながら、マンガ愛を炸裂させる。

さらに番組後半には、今ドラマでも話題沸騰中、『九条の大罪』『闇金ウシジマくん』の作者、真鍋昌平先生がスペシャルゲストとして登場。異色作を生み出し続ける創作の裏側を明かす。

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オープニングで「家族の英才教育を受けてきました」と語るのは丹生明里。母親の影響で小学生の時に読んだ『キャンディ♡キャンディ』は、「昭和な絵柄にすごく衝撃を受けた」と話すと、ニューヨークは「でも１周回って今のギャルあんなメイクしてるよ」「今見ても可愛いよね」と反応する。

そしてニューヨークと同期のおかずクラブ・ゆいＰは、「漫画が好きで、『なかよし』と『ちゃお』と『りぼん』全部買ってた」と吐露。最近は「恋愛漫画を読んでも響かなくなってきた」ため青年漫画に移行していると話し、ニューヨークはゆいＰが漫画を爆買いしているところを見かけた時の話を披露する。

一方、「中学生の時から漫画家になりたいと思っていた」という中丸は、人気漫画家の東村アキコと出会ったことからアドバイスを貰い、東村のアシスタントも経験したことを告白。３年前に『山田くんのざわめく時間』という作品で漫画家デビューしていることが明かされる。

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最初のアワードは「これは絶対読んで欲しい！今ハマっている漫画アワード」。屋敷がプレゼンするのは、日帰りトレッキングツアーに参加した夫婦が数億円の現金を発見したことから不穏な物語が始まっていく作品。屋敷が「ツアーガイドさんが殺されるんですけど、そのガイドさんにも秘密があって…」と話すと、中丸は「思っていたのと全然違うけど面白そう！」と興味津々。

その中丸が紹介するのは、非正規社員の青年が裕福な女子大生に恋心を抱き、彼女のことを調べるうちにある危険な団体に出会い、やがて自らも陰謀論を信じるようになっていく作品。「陰謀論や都市伝説があふれる中、この作品を読んでいると自分が100％信じている情報も実は間違っているかもと思えてくる」「ラブストーリーと陰謀論をミックスさせた作品はこれまでなかった」と熱くプレゼンする。

そしてゆいＰが勧めるのは、今は亡き天才的な役者を兄に持つ主人公が別の世界に転移し、元の世界では叶わなかった兄との直接対決を目指していく漫画。ゆいＰが衝撃を受けた、主人公の“ある行動”が明かされると、屋敷は「これはスゴいね。めっちゃ読みたい」と前のめりになる。

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続く「心に刺さった名言アワード」では、丹生が「人生観が変わる」と絶賛する漫画から、「いま私たちが当たり前と思っていることが当たり前じゃないことに気づかされた」という珠玉の名言を紹介。ゆいＰは「気づいたら泣いていた…」「相方のオカリナとこの漫画のイベントにも行きました」という漫画から、心に刺さった“あるセリフ”をプレゼン。さらに東大大学院卒で麒麟・川島明のマネージャーだった男性がこの漫画に影響を受け、吉本を辞めて東京藝大をめざした秘話を明かす。

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最後の「人気漫画家に聞きたいことアワード」には、今ドラマでも話題沸騰中、『九条の大罪』『闇金ウシジマくん』の作者、真鍋昌平先生が登場。真鍋作品のファン1000人へのアンケートをもとに、スタッフが厳選した衝撃シーンを見ながら、一同が様々な質問をぶつけていく。

まず屋敷が取材について質問すると、『九条の大罪』では「100人近い弁護士に取材した」と明かす真鍋先生。屋敷が「大好き」と語る、金持ちが山奥にギャラ飲み女子を集め全裸で運動会をさせるシーンは、実際に参加した女性から聞いた話がもとになっていることが明かされると、一同が「スゲーな」「これはめっちゃええ話聞けた」という声があがる。

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『闇金ウシジマくん』についてのトークでは、真鍋先生が当初単行本１冊分を想定した短期連載の予定だったという秘話を。このほか、「カッコイイ女性主人公漫画ランキング」をVTRで発表する。

ABCテレビ『勝手に！漫画アワードNEO』は、6月19日(金) 深夜 0:24放送。TVerでも見逃し配信。