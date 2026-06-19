有村架純＆塩野瑛久、“伝説の家政婦”志麻さんの絶品料理をペロリ タイムマシーン3号は芸能界やめます宣言？
俳優・有村架純＆塩野瑛久が、きょう19日放送の日本テレビ系『沸騰ワード10』（後7：56〜8：54）に出演。本日より公開の映画『マジカル・シークレット・ツアー』にも出演する2人が、“伝説の家政婦”志麻さんのスゴ腕に魅了される。
【番組カット】デコ出しも可愛い！笑顔をみせる有村架純
同番組で「新居改装ドキュメント」と題し、長きにわたって放送されてきた志麻さんの新居改装もいよいよラストスパートに。今回助っ人にやってきたのは、2年ぶりの登場となるタイムマシーン3号。これまで、総重量12トンにも及ぶ土のう運びなど超絶ハード作業をこなしてきた2人だが、子ども部屋の壁張りや、壁のペンキを削って風合いを出す作業、重さ60キロ以上のブロックを畑に何個も積み上げてボックスを作っていく作業など、史上最大レベルの重労働の数々に「もう芸能界辞めます…」と弱音を吐いてしまう。
しかし、そんな時志麻さん特製のおもてなしメニューが。野外で豪快に仕上げる爆盛り鉄板ビビンパや、アジのたたきとたっぷりの薬味を使ったサラダ、ご飯が欲しくなるという新感覚の肉料理など、絶品料理の登場にタイムマシーン3号も元気を取り戻す。
スタジオでも有村＆塩野が、“志麻さん特製”アジのたたきと、特製サラダを試食。あまりのおいしさに有村は、「噛めば噛むほどいろんな風味が…！」とあっという間にペロリと完食する。
【番組カット】デコ出しも可愛い！笑顔をみせる有村架純
同番組で「新居改装ドキュメント」と題し、長きにわたって放送されてきた志麻さんの新居改装もいよいよラストスパートに。今回助っ人にやってきたのは、2年ぶりの登場となるタイムマシーン3号。これまで、総重量12トンにも及ぶ土のう運びなど超絶ハード作業をこなしてきた2人だが、子ども部屋の壁張りや、壁のペンキを削って風合いを出す作業、重さ60キロ以上のブロックを畑に何個も積み上げてボックスを作っていく作業など、史上最大レベルの重労働の数々に「もう芸能界辞めます…」と弱音を吐いてしまう。
スタジオでも有村＆塩野が、“志麻さん特製”アジのたたきと、特製サラダを試食。あまりのおいしさに有村は、「噛めば噛むほどいろんな風味が…！」とあっという間にペロリと完食する。