阪神は１８日、一部の主力選手を除き甲子園で指名練習を行った。藤川球児監督（４５）はリーグ戦再開初戦となる１９日・ＤｅＮＡ戦（横浜）から、２年目の今朝丸裕喜投手（２０）を１軍初昇格させると明言。ロングリリーフで起用するプランを語った。以下、主な一問一答。

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−１９日からリーグ戦再開。

「１７日まで試合をやっていましたから、あまり変化はないかなと。交流戦最後の試合を生かしながら向かうというところで、継続というかね」

−今朝丸について。

「（１７日に昇格も１８日に抹消された）岡留が緊急で上がってきてくれたけど、故障明けですぐですから。チームとしても岡留に７、８月以降に健康な状態でいてもらいたいというのがある。急いだ部分があったので、落ち着いてもらってフレッシュな今朝丸で。頑張ってもらいたいですね」

−選手の疲労もたまりやすい時期。マネジメントで留意する点は。

「（梅雨が）明けた時、選手のコンディションというのは強さが現れてくる。この交流戦で心身の疲労はあっただろうけど、最後のゲームでバッと跳ねたので、いい形で（リーグ戦再開を）迎えるだろうし。交流戦が明けても全選手が疲労のある中で、フルで出続けられる選手とそうじゃない選手も今後出てくると。そういうのは、今後も出てくるでしょうね」