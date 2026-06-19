阪神は１８日、一部の主力選手を除き甲子園で指名練習を行った。藤川球児監督（４５）はリーグ戦再開初戦となる１９日・ＤｅＮＡ戦（横浜）から、２年目の今朝丸裕喜投手（２０）を１軍初昇格させると明言。ロングリリーフで起用するプランを語った。また、補強を敢行する他球団の動向にも触れ、現有戦力をレベルアップさせる重要性にも言及した。

快晴の空の下、汗を流す選手たちの動きをじっくり見守った。いよいよ１９日からリーグ戦再開のゴングが鳴る。同一リーグとの戦いを翌日に控えて、藤川監督は新たな一手を打った。「今朝丸を１軍に。あしたから１軍で戦ってもらいます」とプロ入り初昇格となる若虎に期待を寄せた。

今朝丸は１６日・楽天戦の試合前練習に合流し、１軍本隊とともに調整を続けてきた。「複数イニングを投げられる投手が必要」という判断から、ロングリリーフとしてブルペンに待機させる。

今季の右腕は２軍で１１試合に登板。そのうち９試合が先発で３勝２敗、防御率２・９５と及第点の内容を示していた。２軍では体づくりとフォーム固めに注力。本人は「どんな場面でも、任されたところで自分の投球ができたら。前向きな気持ちで今、自分ができることを精いっぱいやりたいという思い」と謙虚に意気込んだ。

交流戦期間中、中継ぎでは工藤や木下らが存在感を示した。指揮官は「ブルペンコーチからしても工藤、木下というところが勝負を見込んでいける、勝負をかけたいと思っているでしょうから。今朝丸を入れて、また向かっていくことになりました」と説明した。

チームを束ねる立場として土台にあるのは、現有戦力の底上げ。他球団では巨人が元中日の小笠原を獲得。シーズン後半を見据えて、足りないピースを補い始めている球団もある。藤川監督は「戦い方もチームそれぞれ」と前置きした上で「今いる選手たちの力を一日も早く引き上げるというのも、チームにとって７、８、９月に大きく力になるケースもある」と自身の考えを述べた。

昨秋キャンプから取り組んだのは個々の成長。進むスピードに違いはあれど、選手それぞれが自分を磨いてきた。「現場を預かる監督としては今いる戦力、選手たちの力を引き上げるために今日も練習している。最大７０人という組織の中で、選手たちに前向きにプレーさせるのが僕の責任ですから。やるでしょう、彼らは。やってくれると思いますよ」。若い芽が育つ環境も整えて、港町・横浜から再び波に乗る。