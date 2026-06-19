米大リーグ、ナショナルズ傘下２Ａハリスバーグから巨人に加入した元中日の小笠原慎之介投手（２８）が１８日、東京ドームで入団会見を行った。２年ぶりの日本球界復帰。２０２７年までの契約で年俸は１億８０００万円（金額は推定）。背番号９８での第二章となる。

高まる緊張感をにじませながらも、小笠原の瞳は決意に満ちていた。「一日でも早く東京ドームのマウンドに立って、しっかり期待に応えられるようにやっていきたい」。中日や西武、ＤｅＮＡなどからオファーもあった中で巨人入りを決断した決め手は「熱意」。思いを受け止め、力にする。

入団会見から３０分後にはグラウンド入りし、「身が引き締まる思い」と１軍全体練習に参加した。中日時代の同僚だったマルティネスと談笑する姿もみられ、杉内投手チーフコーチとも今後の方針を話し合った。２１日まで１軍に帯同してブルペン入りをし、その後は２軍に合流する予定だ。

亡き盟友、木下雄介さんの背番号「９８」で向かう再出発。「これまでずっと１０番台でやってきたけど、一度は大きな番号をつけてやってみようということで、自分の中でも新たなチャレンジでもある」。米国で過ごした１年半は決して順風満帆ではなかった。だが、異国で暮らし、戦った時間は数字では測れない財産だ。プロ初勝利を挙げた始まりの場所、東京ドームを本拠地に再び物語は動き出す。

◆小笠原 慎之介（おがさわら・しんのすけ）１９９７年１０月８日生まれ、神奈川県出身。２８歳。１８０センチ、９２キロ。左投げ左打ち。東海大相模３年夏の甲子園で優勝。１５年度ドラフト１位で中日入り。ポスティング申請し２５年１月ナショナルズへ移籍。同年メジャーで２３試合、１勝１敗、防御率６・９８。今季はメジャーで登板なく、３Ａと２Ａ計１１試合で１勝１敗、防御率２・９１。