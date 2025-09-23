元横綱の貴乃花光司氏（53）が18日放送のTBS「週刊さんまとマツコ特大号」（後10・00）に出演。もう一度見たいCMを明かした。

この日は「1972年生まれが大集合！」ということで、ことし54歳になるメンバーが集合。

貴乃花氏は、もう一度見たいCMを聞かれ「資生堂アウスレーゼ」を挙げ、理由を「お父さんが出てた」と、。父で元大関・初代貴ノ花（故二子山親方、享年55）の花田満さんが、元横綱・輪島の輪島大士さんと共演したCMを挙げた。

2人とも引退した後で、スーツ姿に短髪で登場。タレントのマツコ・デラックスが「かっこよかったのよお父さん！」と言えば、明石家さんまも「かっこいいけど、芝居下手やからええねん」と笑った。

西田ひかるが「昔のスポーツ選手って、笑ったりこういうのあまりなかったですよね」と言うと、貴乃花氏は「何か、家とは違いすぎるから、ちょっとビックリして。こんなことやるんだと思って…」と振り返った。

出演当時の輪島さんが33歳だったと聞き、マツコは「スゲエ貫禄！」と驚いた。「Snow Man」のラウールも、そのくらいの年のメンバーが多いことから「Snow Manと同世代ですね」と言い、笑いを誘っていた。