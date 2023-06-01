『惡の華』鈴木福＆中西アルノの唐突なキスにSNS反響「あ、あかん…これは死人が出ちゃうやつや…」「あれ？？？！、あ！あ、あ、あ、あ！！？」【第11話ネタバレあり】
テレビ東京で18日、ドラマ『惡の華』（毎週木曜 深0：00）の第11話が放送され、鈴木福と中西アルノのキスシーンに反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）
【場面写真】「あ、あかん…」向かい合う鈴木福＆中西アルノ
原作は電子コミックを含め、全世界累計325万部を突破した漫画。1巻表紙の「クソムシが」という吹き出しで知られる。鈴木福とあのがダブル主演を務める。
春日高男（鈴木）は閉ざされた町で閉塞感が漂う中、詩集『惡の華』を拠りどころにする中学生。唯一の希望はクラスメートの女神、佐伯奈々子（井頭愛海）だった。ある放課後、佐伯の体操着の匂いを嗅ぐなどの一部始終を仲村佐和（あの）に見られ、“契約”を結ぶストーリー。
第11話では、春日が中学生以来、生まれ育ったひかり市へ足を踏み入れる。両親の心配をよそに春日は「自分と向き合う」決意をする。
当時の事件のせいで親戚中が肩身の狭い思いをしていた事実を突きつけられ、ことの重大さを改めて痛感し、両親へ謝罪と感謝をするのだった。小説を書き終えた常磐（中西アルノ）から読んで欲しいと言われた春日は、その前に話さないといけない事があると、仲村との「契約」について語り始める。
それを聞いた常磐は動揺。自宅を飛び出した。公園で春日が追いつくと、「キスできる？」と声を掛け、口づけを交わした。
突然のシーンにSNS上では「あ、あかん…これは死人が出ちゃうやつや…」「あれ？？？！、あ！あ、あ、あ、あ！！？」などの反響が寄せられている。
【場面写真】「あ、あかん…」向かい合う鈴木福＆中西アルノ
原作は電子コミックを含め、全世界累計325万部を突破した漫画。1巻表紙の「クソムシが」という吹き出しで知られる。鈴木福とあのがダブル主演を務める。
春日高男（鈴木）は閉ざされた町で閉塞感が漂う中、詩集『惡の華』を拠りどころにする中学生。唯一の希望はクラスメートの女神、佐伯奈々子（井頭愛海）だった。ある放課後、佐伯の体操着の匂いを嗅ぐなどの一部始終を仲村佐和（あの）に見られ、“契約”を結ぶストーリー。
当時の事件のせいで親戚中が肩身の狭い思いをしていた事実を突きつけられ、ことの重大さを改めて痛感し、両親へ謝罪と感謝をするのだった。小説を書き終えた常磐（中西アルノ）から読んで欲しいと言われた春日は、その前に話さないといけない事があると、仲村との「契約」について語り始める。
それを聞いた常磐は動揺。自宅を飛び出した。公園で春日が追いつくと、「キスできる？」と声を掛け、口づけを交わした。
突然のシーンにSNS上では「あ、あかん…これは死人が出ちゃうやつや…」「あれ？？？！、あ！あ、あ、あ、あ！！？」などの反響が寄せられている。