【GU×「パペットスンスン」コラボレーション第2弾アイテム】 6月19日 発売 価格：990円～

　ジーユーは、「パペットスンスン」とコラボレーションしたアイテムを6月19日に発売する。

　「パペットスンスン」は、パペットの国〈トゥーホック〉に住むキャラクター。コラボレーション第2弾となる今回は、「スンスンたちとアイスクリーム」をテーマとしたコレクションとなっており、ウィメンズ3型、キッズ2型、グッズ1型の計6型が全国のジーユー店舗およびオンラインストアにて販売される。価格は990円から。

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「パペットスンスン」×「ジーユー」コラボレーションアイテム

　コラボレーション第2弾では、アイスクリームショップワゴンやメニュー表などをデザインしたグラフィックTシャツや、アイスのフレーバーをイメージしたコットンパジャマなど、これからの暑い時期にぴったりなアイテムのほか、スンスンがチョコミントアイスから、ノンノンがバニラアイスから顔を出すデザインのミニポーチなども登場する。

WOMEN

サイズ：XS-3XL

グラフィックT パペットスンスン

価格：各1,490円

【カラー：00 WHITE】 【カラー：01 OFF WHITE】 【カラー：08 DARK GRAY】 【カラー：60 LIGHT BLUE】

コットンパジャマ(半袖&ショートパンツ) パペットスンスン

価格：各2,490円

【カラー：10 PINK】 【カラー：41 YELLOW】 【カラー：60 LIGHT BLUE】

KIDS

サイズ：100-160

KIDSグラフィックT パペットスンスン

価格：各990円

【カラー：02 LIGHT GRAY】 【カラー：08 DARK GRAY】

KIDSグラフィッククロップドT パペットスンスン

価格：各990円

【カラー：01 OFF WHITE】 【カラー：10 PINK】

GOODS

ソックス2P パペットスンスン A

価格：990円

ソックス2P パペットスンスン B

価格：990円

ポーチ パペットスンスン（2種）

価格：各1,990円

【カラー：30 NATURAL】 【カラー：60 LIGHT BLUE】

(C)PUPPET SUNSUN/PS committee