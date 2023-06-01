【GU×「パペットスンスン」コラボレーション第2弾アイテム】 6月19日 発売 価格：990円～

ジーユーは、「パペットスンスン」とコラボレーションしたアイテムを6月19日に発売する。

「パペットスンスン」は、パペットの国〈トゥーホック〉に住むキャラクター。コラボレーション第2弾となる今回は、「スンスンたちとアイスクリーム」をテーマとしたコレクションとなっており、ウィメンズ3型、キッズ2型、グッズ1型の計6型が全国のジーユー店舗およびオンラインストアにて販売される。価格は990円から。

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「パペットスンスン」×「ジーユー」コラボレーションアイテム

コラボレーション第2弾では、アイスクリームショップワゴンやメニュー表などをデザインしたグラフィックTシャツや、アイスのフレーバーをイメージしたコットンパジャマなど、これからの暑い時期にぴったりなアイテムのほか、スンスンがチョコミントアイスから、ノンノンがバニラアイスから顔を出すデザインのミニポーチなども登場する。

WOMEN

サイズ：XS-3XL



グラフィックT パペットスンスン

価格：各1,490円

コットンパジャマ(半袖&ショートパンツ) パペットスンスン

【カラー：00 WHITE】【カラー：01 OFF WHITE】【カラー：08 DARK GRAY】【カラー：60 LIGHT BLUE】

価格：各2,490円

KIDS

【カラー：10 PINK】【カラー：41 YELLOW】【カラー：60 LIGHT BLUE】

サイズ：100-160



KIDSグラフィックT パペットスンスン

価格：各990円

KIDSグラフィッククロップドT パペットスンスン

【カラー：02 LIGHT GRAY】【カラー：08 DARK GRAY】

価格：各990円

GOODS

ソックス2P パペットスンスン A

【カラー：01 OFF WHITE】【カラー：10 PINK】

価格：990円

ソックス2P パペットスンスン B

価格：990円

ポーチ パペットスンスン（2種）

価格：各1,990円

【カラー：30 NATURAL】【カラー：60 LIGHT BLUE】

(C)PUPPET SUNSUN/PS committee