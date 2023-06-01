GU×「パペットスンスン」コラボ第2弾アイテムが本日6月19日より販売開始アイスクリームショップなどをデザインしたグラフィックTシャツやミニポーチが登場
【GU×「パペットスンスン」コラボレーション第2弾アイテム】 6月19日 発売 価格：990円～
サイズ：XS-3XL
サイズ：100-160
ジーユーは、「パペットスンスン」とコラボレーションしたアイテムを6月19日に発売する。
「パペットスンスン」は、パペットの国〈トゥーホック〉に住むキャラクター。コラボレーション第2弾となる今回は、「スンスンたちとアイスクリーム」をテーマとしたコレクションとなっており、ウィメンズ3型、キッズ2型、グッズ1型の計6型が全国のジーユー店舗およびオンラインストアにて販売される。価格は990円から。
□「パペットスンスン × ジーユー コラボレーションアイテム」特集ページ
「パペットスンスン」×「ジーユー」コラボレーションアイテム
コラボレーション第2弾では、アイスクリームショップワゴンやメニュー表などをデザインしたグラフィックTシャツや、アイスのフレーバーをイメージしたコットンパジャマなど、これからの暑い時期にぴったりなアイテムのほか、スンスンがチョコミントアイスから、ノンノンがバニラアイスから顔を出すデザインのミニポーチなども登場する。
WOMEN
サイズ：XS-3XL
グラフィックT パペットスンスン
価格：各1,490円【カラー：00 WHITE】 【カラー：01 OFF WHITE】 【カラー：08 DARK GRAY】 【カラー：60 LIGHT BLUE】
コットンパジャマ(半袖&ショートパンツ) パペットスンスン
価格：各2,490円【カラー：10 PINK】 【カラー：41 YELLOW】 【カラー：60 LIGHT BLUE】
KIDS
サイズ：100-160
KIDSグラフィックT パペットスンスン
価格：各990円【カラー：02 LIGHT GRAY】 【カラー：08 DARK GRAY】
KIDSグラフィッククロップドT パペットスンスン
価格：各990円【カラー：01 OFF WHITE】 【カラー：10 PINK】
GOODS
ソックス2P パペットスンスン A
価格：990円
ソックス2P パペットスンスン B
価格：990円
ポーチ パペットスンスン（2種）
価格：各1,990円【カラー：30 NATURAL】 【カラー：60 LIGHT BLUE】
(C)PUPPET SUNSUN/PS committee