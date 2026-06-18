東京都立墨田産院（閉院）で出生時に別の赤ちゃんと取り違えられた江蔵智さん（６８）は１８日、生みの親の調査義務を果たしていないとして、都への制裁金を求める「間接強制」を東京地裁に申し立てた。

間接強制は、一定の制裁金を支払わせることで、判決や決定を守らせる強制執行の一つ。裁判所が申し立てを認めるかや制裁金の額を決める。

江蔵さんは１９５８年に同院で生まれたが、２００４年、育ての親と血縁関係がないことが判明。昨年４月の東京地裁判決は、都に生みの親の調査を命じ、確定した。

都は昨年９月以降、江蔵さんと同じ月に墨田区に出生届が出された男性１１６人のうち、同院で生まれた可能性のある３８人と両親１４人の計５２人に絞り、文書を郵送して調査協力を依頼。協力すると回答した人のＤＮＡ型鑑定を行ったが、血縁関係はなかった。

江蔵さん側は、未回答の人に対する戸別訪問を求めたが、都は「対象者の心情に配慮する必要がある」などと応じず、今年３月に調査を打ち切った。

江蔵さん側は申立書で、確定判決が調査の手段として「戸別訪問など適切な方法」と言及していたことを踏まえ、「確定判決は都に戸別訪問を行うことを義務付けている」と主張。戸別訪問を履行しない場合には１日あたり相当額の制裁金を科すよう求めた。

申し立て後に東京都内で記者会見した江蔵さんは「手紙だけで調査が終了するとは思わず、ショックだった。協力するか迷っている人も多いと思うので、戸別訪問で丁寧に趣旨を説明してほしい」と話した。

都は「調査の対象となる人の心情にも配慮しながら、丁寧に進めてきたところだが、申し立ての内容を確認した上で、適切に対応していく」とコメントした。