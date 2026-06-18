西川きよし（79）、ヘレン（79）夫妻の長男でタレントで俳優の西川忠志（58）が“激変”した最新ショットを公開し、多くの反響が寄せられている。

【映像】西川忠志の“激変ショット”

健康やスタイル維持のため、2024年6月ごろからトレーニングを始めたという忠志。 ジムでの写真をInstagramで公開すると、「えー！最初、忠志さんって分かりませんでした」「すごい筋肉ですね、どことなくシュワちゃんに似てる」「素晴らしい、確実に若返っていますね」などの反響が寄せられていた。

“激変ショット”に反響

2026年6月16日の投稿では、出演する吉本新喜劇の初日公演を迎えたことを報告。 この日は3回公演だったそうで、「朝は稽古場で立ち稽古をしてから初日に臨みます！だから実質4回公演のような感じですね。2回目と3回目の合間はジムに行きました。くしゃくしゃの顔ですみません」と、ポーズを決めているジムでの写真を公開し、「マッチョになりたい」とハッシュタグをつけてコメントしている。

激変した忠志の姿に、ファンからは「すっげぇなぁ〜」「ナイスマッスル」「鍛えてますね」などの声が寄せられている。

（『ABEMA NEWS』より）