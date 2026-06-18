JI BLUE『Ray』8月号特別版に登場！ここでしか手に入らない両面スペシャルピンナップも付属

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サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーとして、JO1とINIから結成されたスペシャルユニット、JI BLUEが『Ray』8月号特別版（6月23日発売）の表紙を務める。

■JI BLUEの魅力が詰まった永久保存版の一冊

表紙では、JI BLUEがブラック＆ホワイトのシンプルかつクールなスタイリングを披露。彼らが持つ麗しさと艶やかさ、そして凛々しい佇まいが際立つ、12人の圧巻のオーラに魅了される仕上がりとなっている。

「HOTなスペシャルユニットにくぎづけ♡ 夏・汗・JI BLUEはじまる。」と題したカバーボーイ企画では、サッカーを通じてひとつになった、グループの垣根を超えた12人のメンバーを深掘り。

クールなビジュアルとのギャップがたまらない12人でのわちゃわちゃトークや、各グループに関してのエピソードも飛び交うインタビュー、『Ray』でしか見られないレアなケミショットなど、彼らの魅力が余すところなくたっぷりと詰め込まれた内容となっている。

そして、ここでしか手に入らない、ポスター＆フォトカード風の両面スペシャルピンナップも付属。永久保存版の一冊をぜひチェックしよう。

■書籍情報

2026.06.23 ON SALE

『Ray』8月号 特別版

■関連リンク

『Ray』公式サイト

https://ray-web.jp/

JO1 OFFICIAL SITE

https://jo1.jp/

INI OFFICIAL SITE

https://ini-official.com/