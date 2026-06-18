BMSG主催の大規模フェス『BMSG FES』が5年連続5回目の開催決定！今年は開催日数を拡大して3日間開催

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SKY-HI主宰のマネジメント／レーベル・BMSGが主催する大規模フェス『BMSG FES’26』の開催が決定。10月10・11・12日の3日間、昨年に続き、東京・お台場にて開催される。

■BMSG所属アーティストが一堂に集結

本情報は6月18日に開催されたSKY-HIの日本武道館2DAYS公演『SKY-HI TOUR 2026 -Success Is The Best Revenge-』2日目公演にて発表。サプライズでの発表に、会場からは大きな歓声と拍手が送られた。

『BMSG FES』は、“日本のエンターテインメントの更新”を掲げるイベントとして2022年にスタート。BMSG所属アーティストが一堂に会し、ここでしか観ることのできないステージやコラボレーションを届けながら、毎年規模を拡大し進化を遂げてきた。

初開催の『BMSG FES’22』は山梨・富士急ハイランド コニファーフォレストを舞台に野外フェスとして開催。『BMSG FES’23』は東京・大阪の2都市へと開催規模を広げ、『BMSG FES’24』は神奈川・Kアリーナ横浜にて3日間6公演で12万人を動員した。

そして昨年開催された『BMSG FES’25』では、BMSG設立5周年の節目に「GRAND CHAMP」をコンセプトに掲げ、原点回帰となる3年ぶりの野外フェスとして開催。東京・お台場を舞台に2日間で約8万人を動員し、多くの来場者を熱狂の渦に巻き込んだ。

5年連続5回目の開催となる『BMSG FES’26』は、昨年から開催日数を拡大し3日間開催へ。挑戦と進化を続けるBMSGを象徴する年に一度の祭典として、今年も多くの注目を集めそうだ。

出演アーティストやチケット情報などの詳細は、後日発表される。

■イベント情報

『BMSG FES’26』

10/10（土）東京・お台場BMSG FES特設会場

10/11（日）お台場BMSG FES特設会場

10/12（月・祝）お台場BMSG FES特設会場

※公演時間は5時間超を予定しています。

■関連リンク

『BMSG FES’26』OFFICIAL SITE

https://bmsgfes.tokyo/