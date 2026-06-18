2026年春夏のトレンド！【GU】1490円「レースキャミソール」でつくる40代の上品夏コーデ
【GU】ほんのり甘め！ 大人かわいい「初夏スタイル」に注目夏のコーデをおしゃれに格上げしたいなら、旬のトレンドアイテムをうまく取り入れるのがおすすめ。
今回は2026年春夏の注目トレンド「ランジェリーライク」をかなえる、「GUのサテンキャミソール」をピックアップ。大人の女性がさりげなく甘さをプラスできるコーデをご紹介します。
2026年春夏のトレンド！「レースキャミソール」
こちらの「サテンキャミソール」（税込1490円）は、ジーユーのベストセラーアイテム。ランジェリーライクなアイテムは、2026年春夏シーズンの大きなトレンドとして注目を集めています。
カラバリは写真のブラック、ナチュラル、ライトブルーの3色です。
大人が上品に着るためには、下着っぽくなり過ぎないよう、色使いや肌見せの割合を調整するのがポイント。写真のようにデコルテまわりの肌が出ない、首の詰まったトップスに重ねると品よく取り入れられます。
ボトムスにはキャミソールと同じブラックのGU「ドレープワイドパンツ」を合わせて、スタイリッシュにまとめるのがおすすめです。
トレンドを大人っぽく取り入れた「レースキャミソール」コーデ、ぜひ参考にしてみてくださいね。
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)