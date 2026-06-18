GUのベストセラー「サテンキャミソール」を大人っぽく着こなすコーデをご紹介。ちょっとしたコツで40代も上品に取り入れられます。 ※画像出典：StyleHint

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【GU】ほんのり甘め！ 大人かわいい「初夏スタイル」に注目

夏のコーデをおしゃれに格上げしたいなら、旬のトレンドアイテムをうまく取り入れるのがおすすめ。

今回は2026年春夏の注目トレンド「ランジェリーライク」をかなえる、「GUのサテンキャミソール」をピックアップ。大人の女性がさりげなく甘さをプラスできるコーデをご紹介します。

2026年春夏のトレンド！「レースキャミソール」


こちらの「サテンキャミソール」（税込1490円）は、ジーユーのベストセラーアイテム。ランジェリーライクなアイテムは、2026年春夏シーズンの大きなトレンドとして注目を集めています。

生地には上品な光沢感を持つサテン素材を使用しており、縁にはレースが施されています。キャミソールの形は重ね着もしやすく、夏はもちろん、オールシーズン着られます。

カラバリは写真のブラック、ナチュラル、ライトブルーの3色です。

大人が上品に着るためには、下着っぽくなり過ぎないよう、色使いや肌見せの割合を調整するのがポイント。写真のようにデコルテまわりの肌が出ない、首の詰まったトップスに重ねると品よく取り入れられます。

ボトムスにはキャミソールと同じブラックのGU「ドレープワイドパンツ」を合わせて、スタイリッシュにまとめるのがおすすめです。

トレンドを大人っぽく取り入れた「レースキャミソール」コーデ、ぜひ参考にしてみてくださいね。

(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)