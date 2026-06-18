6月17日に「グランダム・ジャパン2026」3歳シーズンの全日程が終了し、ブレイズエッジ（牝3、船橋・川島正一厩舎）が総合優勝を果たした。

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グランダム・ジャパンは、牝馬競走の振興と牝馬の入厩促進を目的とした世代別牝馬重賞シリーズ。2026年の3歳シーズンは、3月18日の桜花賞（浦和）から6月17日の関東オークス（川崎・Jpn2）まで全7競走で争われた。

ブレイズエッジは初戦の桜花賞で2着に入り6ポイントを獲得。その後、東京プリンセス賞で3着、最終戦の関東オークスでも3着に好走し、合計44ポイントを積み上げて頂点に立った。

2位以下に大差

総合2位には28ポイントのティーズセラフ（浦和）、3位には19ポイントのアンジュルナ（浦和）が入り、この3頭にボーナス賞金が授与される。

グランダム・ジャパンは2010年に創設された牝馬重賞シリーズで、2歳、3歳、古馬の各世代でポイントを競う。地方競馬を代表する名牝ロジータの再来を願い、「ロジータふたたび。」を合言葉に実施されている。

●総合順位

1位 ブレイズエッジ 44pt

2位 ティーズセラフ 28pt

3位 アンジュルナ 19pt

4位 ミスティライズ 15pt

5位 サキドリトッケン 15pt

6位 プリンセスデイジー 15pt

7位 カトレアノクターン 14pt

8位 アップタウン 12pt

9位 トリップス 10pt

10位 グッドディーズ 9pt

11位 ゴーゴーツヨシ 6pt