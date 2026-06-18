西野七瀬、舘ひろしと抜群のコンビネーションに 『あぶない刑事』新作に意欲も
俳優・舘ひろし（76）、西野七瀬（32）が18日、都内で行われた映画『免許返納!?』（6月19日公開）の公開前夜祭に参加した。
【写真】カッコイイ…観客に笑顔を振りまく舘ひろし
舘が演じるのは、芸術作品よりもアクション映画に情熱を燃やす70歳の現役スター・南条弘、南条のマネージャー・川奈舞役を西野が演じる。『帰ってきた あぶない刑事』（2024年）以来の共演となった。今後も2人のコンビが見たいというファンの声が届けられ、舘は「今回の映画は西野くんが生命線だと思っていた。最初から、いろんなコミュニケーションを取った。最初に言う一言で『心配するではなく、僕を見下すように言ってくれ』と。見事にやっていただいた」と感謝し、西野は「最初の方に、そのシーンを撮影した。そこで南条さんに対して川奈は心配とかないんだ、と思った（笑）。冷たくビシビシ行く方向性が、そこで固まった」と感謝した。
現場で舘はジェントルで無理に距離を縮めることはなかったそう。「雑談とかは、あまりしてないです」と西野が明かすと、舘は「世代のギャップがありますから。あんまり変なことを言うと僕らの世代は危ないんですよ」と苦笑い。2人で見合わせて撮影のエピソードを出すと、八嶋智人は「こんな大勢の前で2人でボソボソしゃべるなんて！うらやましい！ちょっとイチャイチャしているように見える！」とボヤいた。今後の共演について舘は「この作品の前に『あぶない刑事』で共演させていただいている。その時は、まだ西野くんの本質を知らずに遠慮があった。刑事同士のコンビでも距離があった。もう1度『あぶない刑事』があれば、この距離感で行きたい」と意欲を示し、西野も「うれしいです！」と前向きだった。
本作では、かつてアクションで一世を風靡（ふうび）した南条は、俳優仲間のバイク事故をきっかけに世間から「免許返納」を迫られ、大きな騒動に巻き込まれていく。世論とマネージャーの説得に抗いながら、「まだハーレーに乗ってショットガンをぶっ放したい」と訴える南条の姿を、ユーモアと疾走感たっぷりに描く。
舞台あいさつには、黒川想矢、八嶋智人、河合勇人監督も参加した。
【写真】カッコイイ…観客に笑顔を振りまく舘ひろし
舘が演じるのは、芸術作品よりもアクション映画に情熱を燃やす70歳の現役スター・南条弘、南条のマネージャー・川奈舞役を西野が演じる。『帰ってきた あぶない刑事』（2024年）以来の共演となった。今後も2人のコンビが見たいというファンの声が届けられ、舘は「今回の映画は西野くんが生命線だと思っていた。最初から、いろんなコミュニケーションを取った。最初に言う一言で『心配するではなく、僕を見下すように言ってくれ』と。見事にやっていただいた」と感謝し、西野は「最初の方に、そのシーンを撮影した。そこで南条さんに対して川奈は心配とかないんだ、と思った（笑）。冷たくビシビシ行く方向性が、そこで固まった」と感謝した。
本作では、かつてアクションで一世を風靡（ふうび）した南条は、俳優仲間のバイク事故をきっかけに世間から「免許返納」を迫られ、大きな騒動に巻き込まれていく。世論とマネージャーの説得に抗いながら、「まだハーレーに乗ってショットガンをぶっ放したい」と訴える南条の姿を、ユーモアと疾走感たっぷりに描く。
舞台あいさつには、黒川想矢、八嶋智人、河合勇人監督も参加した。