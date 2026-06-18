『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』から誕生したKO1KEYZ、10.7日韓同時デビュー！
オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』から誕生した12人組のグローバルボーイズグループ“KO1KEYZ”（読み:コイキーズ）が、10月7日に日韓同時デビューすることが決定。本日6月18日より、各ECサイトおよびCDショップにて一斉に日本デビューシングルの予約受付が開始。併せて、KO1KEYZとして初めてのアーティスト写真も公開された。
【写真】KO1KEYZメンバー12人をチェック！ ソロカットも到着！
これからは彼らが新世界への扉を開き「こっちへ来て、一緒に遊ぼう！(来い！)」とファンを導く鍵となり、世界中のファンの心を開いて恋に落としていくという思いを込めて名付けられたKO1KEYZ。
記念すべき日本デビューシングルには、タイトル曲を含む新曲3曲が形態別に収録。さらに、オーディション番組内で大きな話題となったコンセプト評価曲「BLACK ANGEL」や「Neko（ねこ）」、そして番組テーマソングである「新世界（SHINSEKAI）」が、新たにKO1KEYZバージョンとして収録される。
なお、日本で発売されるデビューシングルは、初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤、そしてFC限定で購入できる各メンバーのソロジャケット仕様などを含めた、全15形態を展開。タイトルや収録内容の詳細は後日発表される。
【写真】KO1KEYZメンバー12人をチェック！ ソロカットも到着！
これからは彼らが新世界への扉を開き「こっちへ来て、一緒に遊ぼう！(来い！)」とファンを導く鍵となり、世界中のファンの心を開いて恋に落としていくという思いを込めて名付けられたKO1KEYZ。
なお、日本で発売されるデビューシングルは、初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤、そしてFC限定で購入できる各メンバーのソロジャケット仕様などを含めた、全15形態を展開。タイトルや収録内容の詳細は後日発表される。