盛岡競馬場では来月から、マーキュリーＣ（７月２０日）〜クラスターＣ（８月１１日）〜不来方賞（９月１日）〜マイルＣＳ南部杯（１０月１２日）と４カ月連続で交流重賞が行われる。この『岩手競馬ダートグレードシリーズ（ＩＤＧＳ）２０２６』のＰＲのため岩手県競馬組合の関係者と、ＩＤＧＳアンバサダーに就任した「ロス・トランキーロス・デ・ハポン（ＬＴＪ）」の内藤哲也が１８日、東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。

７、８月のＪｐｎ３の２鞍は古馬の１０Ｆと６Ｆ戦が、また９月はジャパンダートクラシックの重要ステップとなる３歳のＪｐｎ２。そして１０月は古馬マイルのＪｐｎ１と、多種多様なカテゴリーで争われる砂上４レースから目が離せない。内藤はシリーズ初戦のマーキュリーＣに盟友のＢＵＳＨＩと来場しイベントに出演するほか、当日は岩手競馬とＬＴＪの限定コラボグッズも販売される。

現在はプロレスリング・ノアを主戦場としている内藤は、新日本プロレス入団前に鍛錬に励んだアニマル浜口ジム時代の友人との関係で１月に園田競馬場のイベントに出演。「馬券の結果は…全く駄目でしたね」と苦笑するが、そこは“逆転の内藤哲也”としても盛岡で借りを返すつもりだ。

「今からワクワクしています。競馬とプロレスの魅力をお伝えしたい」と気合十分。盛岡競馬場名物『ジャンボ焼き鳥』の存在を知ると、興味津々の様子で「当日の予想と食事はトランキーロ！（自身の決めぜりふで、スペイン語で“焦るな”の意味）で。絶対に当てたい」とうなずいた。