八嶋智人、客席から登場でファンのポップコーンをひとつまみ「歯に挟まってしゃべりにくい」
俳優・舘ひろし（76）、八嶋智人（55）が18日、都内で行われた映画『免許返納!?』（6月19日公開）の公開前夜祭に参加した。
【写真】カッコイイ…観客に笑顔を振りまく舘ひろし
この日、舘らは客席の通路からサプライズで登場。舘が姿を見せるなり、会場は大歓声で「ひろし」コールが鳴り響いた。千両役者ぶりを発揮した舘とはうって変わり、ちゃめっ気たっぷりだったのは八嶋だった。愛想よく手を振りまくり、ステージに上がると八嶋は「ポップコーンをひとつまみいただいて、ありがとうございます」と観客に感謝しながらも「ちょっと今、歯に挟まってしゃべりにくい」と冗談交じりに話して盛り上げていた。
本作で舘が演じるのは、芸術作品よりもアクション映画に情熱を燃やす70歳の現役スター・南条弘。かつてアクションで一世を風靡（ふうび）した南条は、俳優仲間のバイク事故をきっかけに世間から「免許返納」を迫られ、大きな騒動に巻き込まれていく。世論とマネージャーの説得に抗いながら、「まだハーレーに乗ってショットガンをぶっ放したい」と訴える南条の姿を、ユーモアと疾走感たっぷりに描く。
舞台あいさつには、西野七瀬、黒川想矢、河合勇人監督も参加した。
【写真】カッコイイ…観客に笑顔を振りまく舘ひろし
この日、舘らは客席の通路からサプライズで登場。舘が姿を見せるなり、会場は大歓声で「ひろし」コールが鳴り響いた。千両役者ぶりを発揮した舘とはうって変わり、ちゃめっ気たっぷりだったのは八嶋だった。愛想よく手を振りまくり、ステージに上がると八嶋は「ポップコーンをひとつまみいただいて、ありがとうございます」と観客に感謝しながらも「ちょっと今、歯に挟まってしゃべりにくい」と冗談交じりに話して盛り上げていた。
舞台あいさつには、西野七瀬、黒川想矢、河合勇人監督も参加した。