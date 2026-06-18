三重県四日市市を中心に展開している、おにぎりチェーン店「おにぎりの桃太郎」に、中東情勢の影響について伺いました。

【写真を見る】中東情勢の影響は“おにぎり”チェーンにも 個包装フィルムは値上げ･品薄に 商品の価格は｢値上げせず販路広げる｣ 三重･四日市市

（おにぎりの桃太郎 上田耕平社長）

Q.中東情勢の値上げの波は来ていますか？

「来ていますね。週に2～3回 業者から値上げの電話がかかってくる」

「令和の米騒動」と言われた去年に比べて、コメの販売価格は全国的にだいぶ落ち着いてはきましたが、今年に入っての思わぬ中東情勢の悪化は「おにぎりの桃太郎」にとっては泣きっ面にハチ…

個包装フィルムが50％値上げ 一時品薄に

（上田社長）

「ピロー包装と言って、おにぎりを包む袋が品薄に一時なった。無理言って入れてもらえたが、業者も『確実にこの日に入る』と言いづらい状況になった」

こちらでは、おにぎり以外に、うどん・弁当・総菜なども提供しています。特に、おにぎりを販売するのに必要な個包装フィルムは、戦闘が始まる前に比べて価格が50%もアップ。この難局を乗り越えるために上田社長は…



（上田社長）

「おにぎりは昔 竹に包んでいたので、最悪 竹の葉っぱに包もうかと」

衛生上必須の「手袋」も…

頭を抱えることになったのは、こちらも…



（上田社長）

「エンボス手袋ですね」

Q.表面がザラザラしている

「コメがつきにくくて、使いやすい」



Q.頼んだ分だけ買える？

「10個頼んだら6～7個くらい。価格は1.5倍くらい」

おにぎりを販売するのに、どうしても必要なエンボス手袋。しかし、無駄使いはしないようスタッフと共有したといいます。



（上田社長）

「安心安全のために使っているので減らせとはいえないけど、今の状況をスタッフに理解してもらいながら仕事している」

おにぎりの値段は？

では、おにぎりの値段はどう推移してきたのでしょうか？



（上田社長）

「（去年10月に）一度値上げをしたが、結構上げたので なるべく値上げをしたくない」



去年10月、上田社長はコメ価格の上昇をはじめ、ありとあらゆるものが値上がりしたことを受け、ほとんどの商品を10～20円ほど値上げしました。

しかし、中東情勢が悪化する中ではそれ以上の値上げはせず、なんとか踏ん張ってきたといいます。



（上田社長）

「（これ以上値上げをしないために）無駄な経費を当然省いて、それ以外でも販路を広げて数を売るのが今はベスト」

アメリカとイランの今後に…「明るい情報期待」

今回、アメリカとイランが覚書への署名を行ったことで、今後60日間の交渉がどう決着していくのか。ホルムズ海峡の封鎖が、私たちの暮らしにも大きく影響してきた日々。上田社長は…



（上田社長）

「明るい情報に関しては、期待している。早く落ち着いてほしい。みんなそう思っている」