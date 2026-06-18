【6月18日の契約情報】Bプレミア参戦クラブが補強…功労者の引退表明や海外移籍も

6月18日、Bリーグの各クラブから、9月に開幕する2026－27シーズンへ向けた選手やスタッフの契約情報、退団、現役引退などが発表された。

仙台89ERSは、シーホース三河からジェイク・レイマンを獲得した。NBAでのプレー経験を持つ206センチのフォワードは、今シーズン三河で1試合平均15.7得点、6.4リバウンドを記録。また、信州ブレイブウォリアーズは、三遠ネオフェニックスから帰化選手の河田チリジを獲得した。ともに来シーズンから新B1「Bプレミア」に参戦する両クラブが、頼もしい新戦力を迎え入れることになった。

一方、サンロッカーズ渋谷との契約満了が発表されていたディディ・ロウザダは、母国ブラジルの古巣フラメンゴへの移籍が決定。Bリーグ初挑戦となった今シーズンは負傷離脱もありながら、B1リーグ戦27試合に出場し、1試合平均14.0得点をマークしたが、1年限りで日本を離れることになった。

引退を表明する選手も出てきた。鹿児島レブナイズの武藤修平は、2025－26シーズン限りで現役を引退することを発表。また、茨城ロボッツの平尾充庸は契約継続と同時に、2026－27シーズン限りで現役を引退する意向を表明した。平尾は現在、左膝蓋腱断裂からの復帰を目指してリハビリ中で、来シーズンは短期契約で復帰する見込みだ。

6月18日に発表されたBリーグ契約情報は以下のとおり。

◆■6月18日のBリーグ契約情報

＜選手＞



ジェイク・レイマン（仙台／三河から移籍）



中村功平（茨城／契約継続）



平尾充庸（茨城／契約継続）※来季限りで引退



河田チリジ（信州／三遠から移籍）



小野龍猛（奈良／京都から移籍）



大森尊之（新潟／金沢から移籍）



笠井康平（岡山／福島から移籍）



板橋真平（山口／横浜EXから移籍）



＝＝＝＝＝



ディディ・ロウザダ（SR渋谷／フラメンゴへ移籍）



武藤修平（鹿児島／現役引退）



レン・シューハン（東京U／退団）



ハイデン・コヴァル（東京U／退団）



リース・ヴァーグ（東京U／退団）

＜スタッフ＞



前田健滋朗（名古屋D LAC／滋賀から移籍）



間宮誠（名古屋D AC／アンマンから移籍）



＝＝＝＝＝



コスタンティノス・コーチス（福岡GM／マルーシへ移籍）





【動画】ジェイク・レイマンの今季プレーハイライト映像