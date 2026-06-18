舘ひろし、千両役者ぶりを発揮 客席からサプライズ登場 客席から猛烈な「ひろし」コール
俳優・舘ひろし（76）が18日、都内で行われた映画『免許返納!?』（6月19日公開）の公開前夜祭に参加した。
【写真】カッコイイ…観客に笑顔を振りまく舘ひろし
本作で舘が演じるのは、芸術作品よりもアクション映画に情熱を燃やす70歳の現役スター・南条弘。かつてアクションで一世を風靡（ふうび）した南条は、俳優仲間のバイク事故をきっかけに世間から「免許返納」を迫られ、大きな騒動に巻き込まれていく。世論とマネージャーの説得に抗いながら、「まだハーレーに乗ってショットガンをぶっ放したい」と訴える南条の姿を、ユーモアと疾走感たっぷりに描く。
この日、舘らは客席の通路からサプライズで登場。舘が姿を見せるなり、会場は大歓声で「ひろし」コールが鳴り響いた。さすがの千両役者ぶりを発揮した舘について、西野は「熱烈な歓迎をありがとうございます。舘さんが最初に出た時のわき具合がすごすぎて。こんなにすごい人と一緒に作品をやらせていただいたんだ、と改めて思いました」としみじみ話すと、八嶋智人も「わかる」と同調。そんな舘だが「明日から公開で緊張しております。当たらなかったら、どうしよう…」とぽつりと言うと、八嶋は「そんなわけないじゃないですか！」と大声でフォローし、笑わせていた。
舞台あいさつには、黒川想矢、河合勇人監督も参加した。
【写真】カッコイイ…観客に笑顔を振りまく舘ひろし
本作で舘が演じるのは、芸術作品よりもアクション映画に情熱を燃やす70歳の現役スター・南条弘。かつてアクションで一世を風靡（ふうび）した南条は、俳優仲間のバイク事故をきっかけに世間から「免許返納」を迫られ、大きな騒動に巻き込まれていく。世論とマネージャーの説得に抗いながら、「まだハーレーに乗ってショットガンをぶっ放したい」と訴える南条の姿を、ユーモアと疾走感たっぷりに描く。
舞台あいさつには、黒川想矢、河合勇人監督も参加した。